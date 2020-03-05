店員誤開300多萬元發票幸追回 員警笑稱首次幫尋

屏東東港警分局今天表示，東濱派出所日前接獲民眾報案，指店員將新台幣310元的發票誤開為310萬元，警方調閱監視器後找回，員警笑說，第一次獲報請求尋回那麼大金額的發票。

屏東吳姓民眾向警方報案表示，自己經營的食品行店員不熟悉手開發票流程，將原價310元的發票，誤開為310萬元，民眾擔心因此影響對帳及報稅，請警方協助找回。

派出所員警立即比對店家監視器，並調閱轄區相關路口監視器，再利用警方建置的路口車牌辨識系統，詳細比對前往購買物品民眾所開的車輛特徵，最後終於找到拿到錯誤發票的謝姓顧客，讓店家及店員鬆了一口氣。

幫忙尋回發票的2名員警也笑說，為民服務項目千奇百怪，但獲報請求尋回誤植那麼大金額的發票，還是第一次。