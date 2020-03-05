外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

台灣獼猴屬於保育類動物，在高雄壽山和柴山一帶民眾隨處都可看到牠們的蹤跡，但經過這些地方時身上的食物千萬要收好，以免被猴子搶奪走。近日，有foodpanda的外送員發文分享，表示昨日送珍奶到中山大學位在柴山的宿舍時，因為不知道客人在哪，便放下珍奶打電話，沒想到猴子就趁機將珍奶叼走了，而貼文一出後，許多網友紛紛表示猴子真的會搶來喝，並分享猴子偷喝珍奶的照片。

原PO昨日（4日）在「Dcard」發文，她說自己當天外送珍奶到高雄柴山，但到了目的地後因為找不到客人住的宿舍，因此只好放下外送的珍奶，到一旁打電話詢問，沒想到有2隻猴子就趁著她打電話的時候，將2杯珍奶都叼走了，但因為原PO不敢跟猴子們搶，在牠們搶完後就匆匆離開，事後只好聯繫客服，沒想到客服卻叫她拍下猴子和餐點，而原PO只得無奈說到「猴子叼走後馬上就跑走躲起來了」，而這起突發事件也讓原PO傻眼，她說「最瞎的外送經驗，我根本不敢跟客人說你的飲料剛剛被猴子幹走了」。

而貼文一出後，網友們紛紛表示「所以我才覺得猴子如果不是保育類，可能會被打死」、「認真問，猴子會使用吸管嗎」、「想說他們應該很會模仿人類的行為，對了喝珍珠會不會噎到阿」、「這是要自認倒霉嗎」、「中山的猴子真的兇」、「那邊的學生應該都習慣了」。

其中有不少網友也表示看過猴子偷珍奶來喝，「原來猴子還真的會直接搶來喝，之前去壽山剛好看到猴子在喝趕快拍下來，還以為是有人亂丟牠們才撿來喝」、「因為之前被搶走，牠立刻把吸管拔起來」、「有分會用吸管的猴子，還有不會用的，中山的同學都會理解你的，來自被搶了三次飲料的同學」。