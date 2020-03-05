屏東環局夜鷹早鳥「抓臭味」 又逮獲兩家畜牧場違規

屏東縣政府環保局今天清晨6點展開早鳥稽查行動，由環保局副局長宋增紅率稽查科長伍展沛及稽查員共11人，兵分5路，前往民眾經常陳情的熱點區域包括萬丹及九如鄉等畜牧場稽查，清晨7點於九如查獲1家趁公務單位尚未上班時偷排原廢水，且無排放許可證，另查獲1家未依許可操作，環保局重申將依法嚴處，業者切勿心存僥倖。

環保局稽查科長伍展沛表示，違反水汙染防治法可處6萬至2千萬元，業者切不可以身試法，環保局從去年5月實施夜鷹早鳥稽查以來，已對數十家違規業者開罰，如果業者惡意偷排廢水，經環保局查獲絕對加以重罰。