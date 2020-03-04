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被批病房設計像「大通鋪」 高雄長庚指已落實分艙分流
新冠肺炎引爆院內感染，前疾管局長蘇益仁點名發生感染的北部某大醫院與高雄長庚醫院，樓層設計都像「大通鋪」，容易交叉感染。高雄長庚副院長林孟志對此表示，硬體設施雖難以改變，但高長目前已做好病人分流管理，也嚴格管制病患、陪病家屬以及訪，降低院內感染風險。
林孟志表示，新冠肺炎與17年前的SARS不同，有些感染者沒有症狀或症狀根本不明顯，住院一陣子才被發現，這是防疫上的困難。高雄長庚各樓層病房確實沒有大門，硬體設施確實無法改變，因此嚴格落實中央流行疫情指揮中心的「分艙分流」作法，加強管制。院內負壓隔離病房，也分區管制，儘量做到「縮小範圍，集中管理」原則。
他表示，現在所有病患、陪病家屬或訪客要進病房，都需管制，醫護人員、清潔人員也做好分組，醫護人員不輕易挪動，清潔人員也分配固定的病房，不會在各病房間跑來跑去。管制措施由大內科出發，逐步推展各科，避免院內發生交叉感染的風險。
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