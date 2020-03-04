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祈祝疫情消弭 那瑪夏重現布農族消逝40年的除瘟祭儀

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄那瑪夏區公所復辦「祈福驅疫」祭儀，重現布農族消逝40年的祭典，希消弭新冠疫情。記者王昭月／翻攝
高雄那瑪夏區公所復辦「祈福驅疫」祭儀，重現布農族消逝40年的祭典，希消弭新冠疫情。記者王昭月／翻攝

新冠肺炎疫情延燒，高雄那瑪夏今舉辦「祈福驅疫」祭儀，重現布農族消失40年的除瘟儀式，盼疫情早日消弭。

高雄市副市長陳雄文今天率市府團隊出席祭典，見識布農族消逝多年的驅疫儀典，主祭者手持芒草沾水，為勇士們驅疫除病，之後將水向外潑灑，象徵病魔遠離，最後把芒草打結插立在土上，宣告病疫不得靠近。

布農族驅疫祭是早期的家族祭儀，通常在4月中，因天氣轉熱容易發生瘟疫，若有族人生病就會舉辦這項祭儀驅除病菌、病毒和病魔。古時候醫學知識還不豐富，布農族人犯眼疾時，也會透過巫術驅疫，延伸為現在重要的傳統儀式。

最近新冠肺炎在全球蔓延，那瑪夏區公所特別復辦布農族祈福驅疫祭儀，市議員陳幸富、那瑪夏代表會主席彭孫美雲及多名代表、里長都共同參與。

副市長陳雄文說，台灣已有42例新冠肺炎本土病例，疫情雖未擴散，仍需嚴加戒備防範。那瑪夏區長白樣‧伊斯理鍛表示，新冠肺炎疫情不只是亞洲地區的重大事件，而是全球最棘手的重大疾病，在此時刻重啟傳統祭儀，希望為全球人類祝禱，而國人「悶」了許久，也不妨來號稱台灣香格里拉的那瑪夏，暫時摘下口罩大口呼吸。

新冠肺炎 布農族人 那瑪夏

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