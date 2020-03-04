去年春秋冬遊補助 屏府估帶來23億元產值

屏東縣政府交通旅遊處表示，108年度屏東縣在中央春遊與秋冬遊補助下，觀光人潮回流，推估有48萬遊客入住屏東，所帶來的產值至少有新台幣23億5728萬。

屏府交旅處發布新聞稿表示，交通部觀光局辦理的春遊與秋冬遊補助，提升國人國旅意願。以屏東縣為例，春遊補助約4萬間的房間數、秋冬遊補助約20萬間的房間數，推估至少有48萬人來屏東入住。春遊、秋冬遊期間的補助，為屏東創造至少23億5728萬元的觀光產值（不包含沒有補助期的旺季觀光產值）。

交旅處表示，去年可說是屏東縣觀光旅遊的回溫年，依墾丁國家公園管理處各遊憩區遊客人數統計，107年總人數約356萬人次，108年總人數約400萬人次，增加45萬人次，足見整個屏東縣旅遊人數的成長。

交旅處指出，今年因新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）發生，交通部觀光局提出紓困、補助、振興等一系列方案，依過去SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗，在疫情過後會有另一波觀光反彈點，屏東縣觀光業利用現在遊客少時，都在進行整備工作，提升軟硬體品質，迎接疫情過後的觀光人潮。