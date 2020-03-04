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提早送件 罷韓團體9日將送出40萬份連署書

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
罷韓提案領銜人陳冠榮（中）、「Wecare高雄」發起人尹立（左）、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋今天表示，3月9日提送40萬份連署書到高雄市選委會。圖／「光復高雄總部」提供
罷韓提案領銜人陳冠榮（中）、「Wecare高雄」發起人尹立（左）、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋今天表示，3月9日提送40萬份連署書到高雄市選委會。圖／「光復高雄總部」提供

發起罷免高雄市韓國瑜罷韓提案領銜人陳冠榮、「Wecare高雄」發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋今天表示，3月9日將到高雄市選委會提交40萬份罷韓連署書。「Wecare高雄」臉書粉專今天新貼文指出，提早送連署書，罷韓投票可望提早，將可讓北漂學子返鄉投票，但投票日仍要由中選會裁定。

陳冠榮說，在志工日夜趕工下，造冊作業順利，第二階段連署，不到20天即完成30萬份，不到30天更突破50萬份，現階段將先送入40萬份，其餘份數做為補件預備份數。

尹立說，罷韓二階需22.8萬份有效連署，此次送件40萬份，是因高雄市選委會多次阻擾罷免案，甚至第一階段提議即剔除1348份提議書；根據中選會第540次會議記錄，中選會去函高雄市選委會，告知其預設刪除提議書皆屬有效，但高雄市選委會仍試圖剔除1萬1164份，意圖使罷韓第一階段不通過。

高雄市選委會今天說明，那是把有疑問的部分提出來請示中選會，最終是以中選會的解釋和裁定為主。

高雄市 罷韓 尹立 韓國瑜

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