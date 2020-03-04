「不帶遺憾離開」是什麼意思？韓國瑜巡視登革熱不答

高雄市長韓國瑜昨晚開直播，提及要努力做事，未來不帶遺憾地離開，似是感觸良多，今天他到高雄三民區鼎力里視察登革熱防疫進度被媒體追問，「不帶遺憾離開是什麼意思」，他突然一愣，反問「我不知道你在問什麼」，之後沒有答題。

高雄市防治登革熱以三民區為示範區，市長韓國瑜今天會同衛生、民政等局處首長到獅湖公園視察，從樹洞、公園座椅，居家花盆積水一個都不放過，也倒粗鹽到水溝防治病媒蚊孳生。

韓國瑜巡視沿途，不少民眾為他加油，也有人要求簽名，但媒體追問有關前立委陳宏昌批評他「打麻將」一事獲不起訴的看法，他沒回應，稍後又問他開直播提及不帶遺憾離開是什麼意思，一樣沒答。

針對登革熱防治，他則強調，防疫動作很細膩繁瑣，包括水溝、公園座椅、樹洞等所有可能積水養蚊子的孳生源，全部都要防範，這是「基本動作」，相關單位及里鄰志工要把每個可能的死角都要抓出來，防疫需費很大的人力物力，但每個動作都要做得很紮實。

高市衛生局長林立人表示，韓市長很重視登革熱防治，也指示三民區為示範區。去年高雄本土病例為58例，三民區就占37例，因此特請三民區長出任區指揮官，由市府挹注相關人物力，投入加強版防疫。目前已擬出一個行動方案，每周三為市民「防登革熱日」，希望動員志工，里鄰長偕志工投入，市民一周至少做一次「巡倒清刷」，再配合局處督促權管機關共同防疫。