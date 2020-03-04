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金門設觀光產業紓困諮詢辦公室 解決民眾疑難雜症

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
設於金城車站三樓的「觀光產業紓困諮詢辦公室」今天設置，金門觀光處長丁健剛特別到場了解業者的需求。記者蔡家蓁／攝影
設於金城車站三樓的「觀光產業紓困諮詢辦公室」今天設置，金門觀光處長丁健剛特別到場了解業者的需求。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情日益升溫，金門「小三通」自2月10日起暫停營運，對金門的觀光造成重大的衝擊，中央政府最近也陸續訂定多項紓困方案，怕鄉親不諳手續，縣府觀光處今天成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，提供業者與鄉親相關資訊與諮詢服務，盼與業者一起攜手度過難關。

「請問，如果我要申請紓困貸款，該怎麼辦？」最近縣府觀光處接到很多觀光業者的諮詢電話，為了協助觀光產業更了解相關措施，金門縣政府今天特別成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，並按照觀光產業行業類別，分別設有旅行業、旅宿業、交通運輸業等窗口，依不同行業需求，提出相應的紓困資訊，協助自提計畫的發想及申請教學。

金門縣觀光處長丁健剛表示，因應近期中央政府陸續發布多項紓困方案與政策方向，但民眾很難馬上就了解政策內容，同時很多項目屬於自提計畫方能申請補助，所以成立「紓困諮詢辦公室」，提供業者與鄉親相關資訊與諮詢服務，協助計畫的發想及教學，或提供必要協助。 此外，許多政策中央尚未定調，民眾也可留下問題與需求，由縣府協助持續了解與回覆。

丁健剛也說，這個諮詢辦公室不只是服務鄉親，也服務公協會，再讓他們來接替服務更廣大的會員，縣府觀光處若有具體的方案，都會跟公協會緊密的來討論。

觀光處進一步說明，除了協助紓困方案，縣府也積極研擬振興作為與計畫，並趁這段旅遊空窗期，同步盤整各項旅遊資源與創意，開創新的旅遊模式，帶領地區產業度過難關、優化躍升，讓金門旅遊更具市場競爭性！

「觀光產業紓困諮詢辦公室」設於金城車站三樓，服務時間為周一至周五上班時間（08：00-12：00，1330-17：30），服務專線082-372267，歡迎鄉親踴躍洽詢。

金門縣觀光處長丁健剛受訪時表示，這個諮詢辦公室不只是服務鄉親，也服務公協會，再讓他們來接替服務更廣大的會員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣觀光處長丁健剛受訪時表示，這個諮詢辦公室不只是服務鄉親，也服務公協會，再讓他們來接替服務更廣大的會員。記者蔡家蓁／攝影
縣府觀光處今天成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，首日有不少業者到場諮詢。記者蔡家蓁／攝影
縣府觀光處今天成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，首日有不少業者到場諮詢。記者蔡家蓁／攝影

金門 新冠肺炎 觀光

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