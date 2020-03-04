登革熱蠢動 韓國瑜巡去年重災區里鄰防治

隨氣溫回暖，登革熱疫情蠢動，更是高雄市當下另一防疫課題。高雄市長韓國瑜今天前往去年疫情重災的三民區視察登革熱防治進度，包括死水不流動溝渠、公園樹洞填補都是重點。

去年高雄市登革熱首例發病例在2月1日，全年累計本土型登革熱確診58例，11月30日疫情解除。其中，三民區37例，佔高雄市病例數6成，為高市登革熱四大熱區之一，衛生局今度選擇三民區為示範區，針對極高風險里，採四級複式動員。

目前高雄市尚無本土型登革熱確診病例，不過境外移入已有4例。為防止疫情擴大，地方鄰里已展開防治。韓國瑜下午在衛生局長林立人陪同下前往示範區的三民區鼎力里獅湖公園巡視里鄰防治進度。

韓國瑜表示，針對登革熱疫情防治一定要提早動手，高雄是全台最早開始防範登革熱的城市，未來如果三民區防治成果優良，將快速的把成功經驗推廣到所有的行政區。韓國瑜巡視公園內的樹洞填補情形，也在志工媽媽引導下，沿路針對有陽性反應的水溝投放鹽巴。

鼎力里長沈巽榮指出，木質休憩座椅的孔隙、花盆容器及公園植栽樹洞都可能因為積水而成了病媒蚊的孳生源，盼未來市府更新座椅時勿再採購有孔隙式座椅，以免成了防治死角。至於大榕樹等樹洞積水，養護工程處人員一改過去發泡劑、泥土填實方式，今年改用椰子纖維填補，以防孑孓孳生。

衛生局疾病管制處表示，時序進入春季，氣候逐漸回暖，白天平均溫度高於20度，再加上東南亞地區登革熱疫情尚未趨緩，仍存在境外病毒入侵風險，在各項條件都不利情況下，為防患未然，防疫工作不可稍有懈怠。

特別是統計全市有數千個「有陽性反應水溝」（不流動的死水），包括溝渠高差不易流動，也有的是過去曾是孳生源有孑孓生長，經標記是防治重點區，都是加強防治重點。