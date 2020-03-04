高雄三師公會支持新課綱 前往雄女開設彈性學習微課程

去年8月上路的新課綱，在高中留有3節彈性學習時間，不計學分。高雄市會計師、律師、建築師「三師」公會，新學期在雄女開設高中彈性學習微課程，今天上第一堂課，內容為三師職涯分享等。雄女校長林香吟表示，彈性學習微課程不是餵食教科書，而是著重為學生開啟想法。

高雄市會計師公會107年度就與高雄市各高中職指標學校合作，舉辦「向下扎根、職涯介紹」活動，讓學生預先了解會計師執業與在社會上的角色，讓同學有機會早日釐清未來志向。因應108學度新課綱的實施，高雄市會計師、律師與建築師公會，都由各公會派出菁英師資，支持新課綱彈性學習微課程。

林香吟表示，新創「微課程」讓學生以多元選擇方式體驗學習，有別於以往18周的教學時間，特別設計6周為一期、共2期的微課程，藉由多彩多元的課程內容，讓學生展現自主學習能力，開闊視野。

高雄市會計師公會理事長張益順表示，公會行之多年的「向下扎根、職涯介紹」推廣活動，藉由12年國教課綱微課程的深耕，使學生更能有系統瞭解會計師執業與社會百態，讓同學有機會發掘自己的未來志向。今天第一堂課的業師是會計師方怡璇，先教學生「成為大創業家的第一步—基礎篇」。

高雄市律師公會理事長蘇俊誠表示，律師公會安排的課程有三個層面，一、讓學生了解律師行業；二、不當律師，在創業環境會碰到哪些法律難題？三、碰到難題時，要如何用法律解決？都是非常實用的內容。

高雄市建築師公會理事長鄭純茂表示，公會也為學生舉辦過許多體驗營，了解建築師實務。建築師行業可動、可靜，包含理性與感性，也是女性職場的極佳選擇。