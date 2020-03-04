保護學童 屏東各界捐洗手乳消毒液給學校
新冠肺炎疫情嚴峻，為保護學生健康，屏東各界紛捐贈消毒及清潔用品給學校，今天屏東市歸來慈天宮捐洗手乳給市區45所高國中小；潮州警察志工捐次氯酸水給轄內14所偏鄉國小。
歸來慈天宮主委蔣家煌以香油錢購買防護洗手乳，今天在慈天宮前舉行捐贈儀式，屏東市區共有45間高國中小、公立幼兒園以及非營利幼兒園受惠，蔣家煌表示，一共770班，每班至少有1罐洗手乳，預計約能提供1萬7000名學童使用。
有不少校長到場參加捐贈儀式並領洗手乳，唐榮國小校長高珠鈴表示，現在香皂及洗手乳消耗量很大，有人捐贈，可以節省學校的支出；建國國小校長施世治說，用酒精及次氯酸水消毒學童的手，有些學童會過敏，所以洗手乳是最好的抗疫清潔用品，現在又是腸病毒流行期，勤洗手是最好的防疫方式。
潮州警察志工中隊結合「大乘功德會」也捐贈次氯酸水抗菌液隨身瓶1750瓶，給轄內竹田國小等14所偏鄉國小，幫助偏鄉國小共同對抗病毒。
這是繼南州溪州代天府等10多間屏東宮廟捐耳溫槍及酒精給轄內學校後，再一波針對學校捐消毒用品。
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