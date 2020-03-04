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屏東2業者無薪假 旅行社哀嚎：產業災情慘
疫情升溫，各行各業大受影響，根據屏東縣政府統計，屏東縣日前已有一家食品廠申請無薪假1周，員工12人，另有一家餐廳也申請無薪假，不過員工僅1人，縣府說，雖然申請無薪的企業還不多，但是詢問的餐飲業不少，產業壓力已慢慢浮現，也有旅行社自行調節先放年假，還有員工無奈說「願意先回去給媽媽養，情況好轉再相聚」，大家都在等「疫情翻轉點」。
新冠肺炎疫情從過年前爆發迄今將近兩個月，不少產業受疫情拖累完全笑不出來，一名在屏東車站的排班計程車司機形容，現在是雙重壓力，不但客人變少了，連載客時都得提心吊膽，就怕被傳染或被點名「隔離」。不過市場攤販說，買菜的人似乎變多了，大家都改回家煮，另外夜市屬半開放空間，受影響程度也比較小。
屏東縣政府勞動暨青年發展處長林德輝表示，二月中旬，已有一家縣內食品廠申請無薪假，不過時間只有一周，員工僅12人，另外還有一家餐廳業者也因為生意減少申請無薪假，受影響員工1人，目前影響層面雖然有限，但是詢問餐飲業者不少，也有的已展開前置作業，只是尚未提出申請。
屏東一家大型餐飲業者就說，過完年，餐飲業靠的就是春酒、喜宴，結果今年春酒宴席幾乎全退，結婚喜宴改期或取消的也不少，以4月為例，4月原本就是淡季，結果已訂的2場喜宴都取消，「真的慘」。
除了餐飲外，旅行社更是雪上加霜，據旅行社業者說，最近退團電話真的接不完，但是退團工作也得有人做，因此旅行社多半先自行調節放年休假，上班的人則是「邊滴血、邊處理退團」，眼看疫情已經擴散到世界各國，業者莫不哀嚎：疫情如果再不出現翻轉點，產業災情恐怕更慘重。
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