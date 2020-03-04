屏東2業者無薪假 旅行社哀嚎：產業災情慘

疫情升溫，各行各業大受影響，根據屏東縣政府統計，屏東縣日前已有一家食品廠申請無薪假1周，員工12人，另有一家餐廳也申請無薪假，不過員工僅1人，縣府說，雖然申請無薪的企業還不多，但是詢問的餐飲業不少，產業壓力已慢慢浮現，也有旅行社自行調節先放年假，還有員工無奈說「願意先回去給媽媽養，情況好轉再相聚」，大家都在等「疫情翻轉點」。

新冠肺炎疫情從過年前爆發迄今將近兩個月，不少產業受疫情拖累完全笑不出來，一名在屏東車站的排班計程車司機形容，現在是雙重壓力，不但客人變少了，連載客時都得提心吊膽，就怕被傳染或被點名「隔離」。不過市場攤販說，買菜的人似乎變多了，大家都改回家煮，另外夜市屬半開放空間，受影響程度也比較小。

屏東縣政府勞動暨青年發展處長林德輝表示，二月中旬，已有一家縣內食品廠申請無薪假，不過時間只有一周，員工僅12人，另外還有一家餐廳業者也因為生意減少申請無薪假，受影響員工1人，目前影響層面雖然有限，但是詢問餐飲業者不少，也有的已展開前置作業，只是尚未提出申請。

屏東一家大型餐飲業者就說，過完年，餐飲業靠的就是春酒、喜宴，結果今年春酒宴席幾乎全退，結婚喜宴改期或取消的也不少，以4月為例，4月原本就是淡季，結果已訂的2場喜宴都取消，「真的慘」。