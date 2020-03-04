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高雄百貨及購物中心 3月起內用餐飲不得提供免洗餐具
高雄市環保局表示，3月起高雄市的百貨公司、購物中心，於營業場所內的餐飲業內用，不得提供消費者各類材質免洗餐具，但其內之連鎖便利商店業及連鎖速食店不在此限，違反者依廢棄物清理法處1200至6000元罰鍰，量販店業從今年5月1日起適用。環保局近日共稽查了34家業者，結果都符合規定。
為持續推廣自備環保餐具及使用可重複清洗使用的餐具，減少免洗餐具的使用，行政院環保署108年8月8日公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨公司業、購物中心及量販店業，於其提供餐飲之場所供消費者現場用餐時，不得提供各類材質免洗餐具。改變民眾習慣，優先從「不一定需要使用免洗餐具」的內用環境開始管制。
高雄市環保局環境衛生管理科表示，環保局稽查人員3月1日開始至轄內漢神名店百貨、大統百貨、遠東百貨、新光三越、統一夢時代，及都會生活開發公司台鋁分公司等業者現場查核，共查核34家，內用餐飲業者全數使用可重複清洗餐具，都符合「免洗餐具限制使用對象及實施方式」規定，所以沒有開罰。
環保局表示，這次環保署公告限制使用免洗餐具對象，包括公部門、公私立學校、百貨公司業、購物中心及量販店業。從民眾較常前往的百貨公司、購物中心及量販店內用餐飲業，開始使用可重複清洗餐具，不僅可讓民眾養成自備環保餐具的習慣，更可減少用過即丟的一次用餐具，降低垃圾產生及二氧化碳的排放。
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