月子餐業者免費居家消毒 業績成長三成
受到新冠疫情影響，各行各業近來業績都呈現衰退，尤其餐飲百貨業也受到波及，也讓外送商機正夯，高雄一家月子餐業者順勢推出家庭配送餐點服務，讓原本外食的上班族訂購配送晚餐，避免外食與陌生人共處一室用餐的風險，此外還免費幫坐月子的產婦進行居家室內消毒，讓產婦安心在家坐月子，業績也因此成長兩三成。
孕坊月子餐經理李珍葳表示，因應這波新冠肺炎疫情，他們採取嚴格疫情防堵措施，每個配餐外送箱皆用酒精消毒，才裝入餐點，送到到指定地點放置，按門鈴通知取餐，不與產婦及其家人面對面接觸，而廚房每位工作人員，每日三餐烹調前皆量體溫，工作場合每日數次酒精消毒，作業中全程皆戴口罩手套。因應這波疫情，也特地與專業清潔公司合作，凡訂月子餐皆送產婦家中坐月子房間消毒，消毒作業約需半小時，經過四小時即可進入房間，不需額外做清潔清理工作，安全無毒。
正在坐月子的產婦鄭小姐表示，他第一胎是在醫院坐月子，第二胎預產前疫情發燒，她臨時改在家中坐月子，由於這家業者餐點都是每天三餐現煮即送，口味變化多，還免費送房間消毒，所以第二胎選擇在家中坐月子也比較安心。
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