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直播／昨單日增150例新冠肺炎通報 國內暫無新確診

月子餐業者免費居家消毒 業績成長三成

攝影中心 / 記者劉學聖／高雄即時報導
高雄一家月子餐業者因應疫情免費幫坐月子的產婦進行居家室內消毒，讓產婦安心在家坐月子。記者劉學聖／攝影
高雄一家月子餐業者因應疫情免費幫坐月子的產婦進行居家室內消毒，讓產婦安心在家坐月子。記者劉學聖／攝影

受到新冠疫情影響，各行各業近來業績都呈現衰退，尤其餐飲百貨業也受到波及，也讓外送商機正夯，高雄一家月子餐業者順勢推出家庭配送餐點服務，讓原本外食的上班族訂購配送晚餐，避免外食與陌生人共處一室用餐的風險，此外還免費幫坐月子的產婦進行居家室內消毒，讓產婦安心在家坐月子，業績也因此成長兩三成。

孕坊月子餐經理李珍葳表示，因應這波新冠肺炎疫情，他們採取嚴格疫情防堵措施，每個配餐外送箱皆用酒精消毒，才裝入餐點，送到到指定地點放置，按門鈴通知取餐，不與產婦及其家人面對面接觸，而廚房每位工作人員，每日三餐烹調前皆量體溫，工作場合每日數次酒精消毒，作業中全程皆戴口罩手套。因應這波疫情，也特地與專業清潔公司合作，凡訂月子餐皆送產婦家中坐月子房間消毒，消毒作業約需半小時，經過四小時即可進入房間，不需額外做清潔清理工作，安全無毒。

正在坐月子的產婦鄭小姐表示，他第一胎是在醫院坐月子，第二胎預產前疫情發燒，她臨時改在家中坐月子，由於這家業者餐點都是每天三餐現煮即送，口味變化多，還免費送房間消毒，所以第二胎選擇在家中坐月子也比較安心。

高雄一家月子餐業者每天現煮即送熱騰騰餐點，讓產婦安心在家坐月子。記者劉學聖／攝影
高雄一家月子餐業者每天現煮即送熱騰騰餐點，讓產婦安心在家坐月子。記者劉學聖／攝影
高雄一家月子餐業者每天現煮即送熱騰騰餐點，讓產婦安心在家坐月子。記者劉學聖／攝影
高雄一家月子餐業者每天現煮即送熱騰騰餐點，讓產婦安心在家坐月子。記者劉學聖／攝影
高雄一家月子餐業者因應疫情免費幫坐月子的產婦進行居家室內消毒，讓產婦安心在家坐月子。記者劉學聖／攝影
高雄一家月子餐業者因應疫情免費幫坐月子的產婦進行居家室內消毒，讓產婦安心在家坐月子。記者劉學聖／攝影

坐月子 疫情

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