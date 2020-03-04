改善鼓山區淹水 鼓山三路抽水站工程動工
高雄市鼓山區鼓山三路厚生里、正德里及平和里一帶，因柴山山區地表逕流、區域地勢低窪及下游愛河潮位頂托等影響，強降雨時易造成淹水狀況，高市水利局辦理抽水站新建工程，近日動工，預計明年6月完工。
水利局表示，針對鼓山易淹水地區，此前已陸續完成鼓山運河整治、柴山滯洪池及繞流渠道工程，為進一步改善鼓山三路華安街一帶，因地勢地窪及愛河潮位影響導致積淹水，爭取中央補助經費1億元，與台灣水泥股份有限公司協商用地辦理「鼓山三路抽水站工程」。
「鼓山三路抽水站工程」將於鼓山橋上游端設置10cms抽水站，共計4台抽水機，完成後，配合已完工的鼓山運河以及柴山滯洪池工程，增進當地排水順暢及效能。
水利局表示，工區鄰近現有柴山滯洪池出入口，施工時考慮施工作業及民眾進出安全，將配合現地環境進行出入口改道作業，並於現地做好改道指示標誌，提醒民眾依指示標誌通行並注意安全。
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