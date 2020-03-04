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整體閱讀力躍升城市 金門進步幅度冠全台

中央社 / 金門縣4日電

金門文化局今天表示，根據教育部108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，在整體閱讀力躍升城市部分，金門在縣市人口50萬以下組掄元，金寧鄉於人口2.2萬至3.7萬組奪冠。

金門縣文化局發布新聞指出，教育部在報告中指出「金門縣整體閱讀力成長8%，不僅在縣市分組中居冠，同時也是全國進步幅度最多的縣市，表現令人刮目相看」。

文化局表示，金門縣政府推動「金門閱讀島」計畫不遺餘力，除編列足額預算，增購新書1萬2000餘冊，也推動親子館閱讀空間改造，並辦理假日故事屋、兒童美語時間等閱讀推廣活動，延伸服務觸角，帶動縣民整體閱讀力成長。

文化局同時還整合公共圖書館讀者借書證、縣民卡及APP電子借閱證「三卡一體」及金門島圖書館「甲地借乙地還」實體書的服務功能，推動RFID服務功能系統更新、自助借還書服務功能，讓借閱圖書更加方便，也有助於民眾多管道借閱。

金門縣文化局長許正芳表示，金門縣戶籍人口總數約14萬，圖書借閱人數還能每年成長，感謝縣民對文化局活動的喜愛與支持，例如假日故事屋等周末例行活動，每每吸引眾多親子一同參加。

許正芳說，雖然受到2019年冠狀病毒疾病影響，2、3月假日故事屋暫停辦理，但歡迎民眾常到各鄉鎮圖書館借閱圖書，充實知識與精神生活。

依據教育部日前公布報告指出，在「108年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」中，金門縣平均每人擁書冊數有2.73本，名列全國縣市級第5。

金寧鄉及金湖鎮圖書館，每人借閱冊數名列鄉鎮市級前十，其中金寧鄉民平均借閱5.69冊、金湖鎮民平均借閱3.49冊。

另外，報告表示，在整體閱讀力躍升城市的「縣市人口50萬以下組」中，成長幅度排名前3名分別為金門縣、台東縣及宜蘭縣。

在鄉鎮市「人口2.2萬至3.7萬組」的成長幅度排行榜中，金寧鄉、金湖鎮分列1、3名；「人口1萬至2.1萬組」的成長幅度前5名排行中，烈嶼鄉名列第2名。

金門 文化局 圖書館

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