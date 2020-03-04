女市長小學曾獲天文宮書法賽冠軍 今獲贈千個防疫口罩

嘉義縣年輕朴子市長吳品叡，寫一手好書法，是書法賽常勝軍，20年前讀小學，參加高雄永安天文宮第29屆書法賽奪冠，與天文宮結緣，碰上新冠肺炎疫情，天文宮總幹事鄭正昌等幹部上午到公所，致贈千個防疫口罩，邀請市長參加延期的8月2日第50屆書法比賽。

吳品叡前年底當選市長，天文宮去年到訪邀她參加2月9日舉辦的永安天文文化節，受疫情影響，文化節延期到8月2日，因著吳品叡20年前榮獲國小組書賽冠軍緣分，廟方捐出千個醫療口罩給公所。

吳品叡開心說，沒想到，國小參加書法比賽冠軍，當市長換來千個防疫口罩，感謝天文宮捐贈，這批口罩將統籌發放，吳品叡從小勤練書法，在書法大師張炳煌興辦的金鵝獎書法全國賽獲得第2名，當選市長與彩繪大師蔡龍進聯手創作書畫作品，送給返鄉的傑出鄉親新北市長侯友宜。

天文宮常務監事蘇國泰說，天文宮傳承中華文化，文化節原定2月9日舉辦，碰上疫情，廟方在政府未徵調口罩前，就採購大量醫療口罩，以備文化節活動，因疫情升溫，決定文化節延期到8月2日，將採購的口罩發放在地民眾，另捐贈朴子市公所千個。