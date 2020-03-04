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疫情升溫民眾減少逛醫院 門診、住院量降了
新冠肺炎疫情升溫，各醫療院所為加強管控，除要求刷健保卡過濾旅遊史，也呼籲大家減少探病，避免感染。高雄長庚醫院發現，民眾防疫意識增加後，的確少到醫院走動，目前門診及住院量約減少1成5，兒科少最多，只剩4成。
新冠肺炎疫情引爆，台灣至今已有42例確診病例，上千民眾因去過旅遊警戒區，須自主健康管理。而新型冠狀病毒存在變異等不確定因素，且無症狀者都可能成為傳染源，讓大家不敢掉以輕心。
高雄長庚醫院為防範院內感染，2月3日率先實施刷健保卡過濾旅遊史措施，每天成功攔截30到50人次，副院長林孟志表示，這些高風險區旅遊史的民眾，如果沒能在醫院門口就擋下，只要其中有人是感染者，產生的後果難以想像。
疫情期間，中央疫情指揮中心也希望醫療能夠減量，避免發生院內感染，損及國內防疫能量。高雄長庚發現，民眾或病患產生近來經不斷宣導，已減少到醫院走動，門診及住院量約少了一成五，內科慢性病患居多，仍幾乎滿載。但非必要的檢查與開刀，經院方主動連繫病患後減少許多，剩約7成5到8成左右，兒科減最多，只剩4成。
林孟志表示，過去小朋友像拉肚子、發燒，家長幾乎都會往醫院送，這段期間大家對疫情提高警覺，兒科住院大幅降減。
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