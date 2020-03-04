中港澳旅客僅38人 高市防疫車隊首日使用率慘淡

因應新冠肺炎疫情，高雄國際機場防疫計程車隊今天上路，由於中港澳入境旅客全天僅38人，到場排班計程車不多，上午冷清；就連高市招募的市內防疫小黃車隊上午使用率也不高。

民航局高雄航空站指出，高雄機場排班計程車自律委員會配合交通部規劃，有403輛排班計程車登記加入機場防疫計程車隊，這些司機一如往常到機場排班載客，如有中港澳韓返國班機到站，將依旅客到站量，加派計程車到機場待命載客。

高雄航空站表示，受疫情影響，航空公司減班或取消班機，今天來自南韓的班機全數取消，來自中國、香港及澳門的班機，入境旅客共計僅38人，扣除家屬自行接送後，搭計程車的旅客更少，也因中港澳班機將分別在下午及晚上到站，上午前來機場排班的防疫計程車很少。

高雄航空站指出，航空站會對中港澳韓入境的旅客發放居家檢疫宣導單，掌握入境旅客人數，並通報機場排班計程車自律委員會各班機入境時間與人數，方便委員會調派車載客，航空站也會提供車隊消毒酒精要求司機加強車輛清消，司機將全程戴口罩載客。車資由旅客自費，至於入境發燒旅客被篩檢站攔下後，則由救護車載送送醫。

另外，高雄市衛生局也以一天酬勞新台幣3500元招募防疫計程車，正取4輛、備取3輛輪班專載居家隔離者就醫往返，今天上路。乘客在高市內車資免費，市府提供物資包括防護衣、口罩、手套及清消酒精，並要求載客時全程開窗通風。