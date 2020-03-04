立委防疫戴口罩開窗開會 高市議會延後開議有助防疫
正值防疫期間，民意機關重視防疫。立法院開議，立委邱議瑩開委員會時要求會議室窗戶要打開。高雄市議會雖然到4月中旬才開大會，已經展開防疫，大門置壁掛式酒精自動噴霧機，每位進入議會的人都要量額溫。
邱議瑩在line群組「分享」她在立法院的防疫措施，會議室的窗戶都要打開、委員質詢時各自使用手持麥克風；在兩位委員質詢完畢時請議事人員幫忙消毒質詢台。她上傳的照片中顯示，她戴上口罩。
邱議瑩表示，在新冠肺炎疫情尚未解除警報之前，許多官員與民意代表聚集在一個會議室內開會的場合都要萬分小心。
高雄市議會今年上半年的大會，延到4月開議，議會程序委員會決議開議日期比往年晚期開議時，曾被綠營批判是為了讓罷免高雄市長韓國瑜的熱度降低，國民黨團強調只是單純因為今年不去美國波特蘭參加玫瑰節活動，所以不用急著和以前一樣在3月下旬開議。
不過，因為議會大會延到4月中旬開議，目前議會有較充裕時間防疫，任何人要進議會，得先由警衛量額溫，並用大門口的酒精自動噴霧器消毒雙手。
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