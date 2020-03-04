屏東「好貼薪」號召600人返鄉 縣府：低薪有改善

屏東縣府去年推屏東好貼薪政策，由縣府每月補貼5千元，為期一年，以鼓勵青年移居屏東，去年總計有超過600人提出申請，今年還要持續推動，縣府勞動暨青年發展處長林德輝表示，依據勞動部的分析，高屏澎東的求才平均薪資已逐步提高。

依據勞發署高屏澎東地區最新就業市場概況報告「求才最高平均薪資」顯示，108年第3季是34099元，與107年同期相較，已成長4148元；「勞工退休金平均提繳工資」統計資料108年12月底為31261元，107年12月底為30099元，顯示薪資已逐步提升。

去年返鄉工作的許峰豪說，自己原本在新竹工作，當初返鄉時一度擔心低薪的問題，在好貼薪的加持下，歷經再加上公司加薪，確實讓薪資穩定不少，不過補助有期限，補助一減，馬上就會「有感」，他建議如果可以逐步緩減，可能會更好。

為了改善屏東縣人口遞減、低薪等問題，屏東縣政府去年3月起貼出好貼薪政策，只要自去年1月1日起戶籍遷移至屏東、並於屏東工作者或原設籍屏東，去年以後從外地返鄉工作者，勞保投保薪資達28801以上；醫事人員達33301元以上，工作滿6個月及12個月，可獲得共6萬元穩定就業獎助金。

這項政策實施後，引起不少青年討論，不少企業也以此為招攬員工的宣傳，林德輝說，去年總計有642人提出申請，其中符合申請資格有603人，其中約3%不通過原因，主要是因返鄉時間不符合。另申請性別比率各占一半；分布年齡層以39歲以下居多。

縣府勞動暨青年發展處長林德輝表示，事實上各行各業都有缺工的現象，縣府訂定申請的薪資門檻，主要是希望企業可以協助拉抬薪資，吸引青年返鄉就業。不過這招補助號召返鄉工作的政策是否真能解決低薪及人口遞減問題，值得觀察。