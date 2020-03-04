防疫有新招！林園國小師生組裝自動感應酒精消毒機器人

新冠肺炎疫情延燒，校園防疫戰戰兢兢。高雄市林園國小用創意發想抗疫新招，師生就結合樂高積木，組裝「自動感應酒精消毒機器人」，能自動感測手部後噴出酒精，免去用手擠壓酒精瓶，達到雙手消毒的功能，方便又安全衛生。有趣的機器人，也讓小朋友們覺得消毒雙手變得有趣起來。

高雄市教育局要求校園防疫，要做到量體溫、勤洗手與酒精消毒，維持手部清潔衛生也是預防感染最好的方法。林園國小除了強力宣導請小朋友下課前後、上廁所、飲食前都要勤洗手之外，也考慮到可以在小朋友一早剛進校門時，除了量體溫再多一道手部清潔手續。

防疫期間許多相關物資欠缺，林園國小表示，如果要採購感應式酒精消毒器，恐怕面臨貨源不足，且增加學校額外的開支。學校有將近1600名學生，考慮到護士、志工們忙著偵測體溫，恐無暇再兼顧手部消毒的工作，因此利用機器人來取代人力，並由校護在旁邊叮嚀小朋友注意手部清潔消毒，達到事半功倍的效果。

林園國小機器人團隊老師、教練，利用學校現有的樂高積木零件，依據自動感應消毒機的原理，以及網路資料進行機器組裝，社團學生也組裝了4部自動感應酒精消毒機器人，幫助學校做好防疫工作。並提供一部給高雄市教育局服務到訪民眾，入局消毒雙手。局長吳榕峯試用後，也覺得實用又有趣，讚賞林園國小師生的創意。

林園國小教務主任吳雅茹說，酒精消毒機器人上方裝設一個超音波感應器，類似捕魚時聲納的原理，利用程式控制，當超聲波感應到物體靠近時，會立即啟動馬達，帶動機器前方的橫桿，自動完成按壓噴出消毒酒精，進行雙手消毒功能。免去用手擠壓酒精瓶，也防止人與人近距離接觸感染。