住院母親如廁不便 學生研發「便攜式外掛便盆椅」獲獎

高雄市中山工商機電科學生蔡嘉恩、陳武欽、陳俊翰，因看到母親住院如廁不便，研發「便攜式外掛便盆椅」；學生謝忠霖、施政葦、李宗鴻則利用綠能科技，發明「動力氣流回收發電系統」，雙雙贏得「2020 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」金牌獎。

「2020 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」由台北市教育局主辦、台灣師範大學承辦、中華創意發展協會協辦。中山工商校長林昭億表示，學生獲得雙金牌，未來可獲推薦代表國家參加各類國際展，為國爭光。

中山工商機電三丙學生陳武欽、蔡嘉恩與陳俊翰，研發的「便攜式外掛便盆椅」，榮獲社會照顧組金牌。發想來自蔡嘉恩的母親因車禍住院一個月，看到母親行動不便，如廁困難，邀同儕設法把病床和便盆椅結合，方便病患也減輕照顧者負擔。

學生團隊先製作問卷並至醫院實地觀察，發現患者第一想法是用成人紙尿布，其次是便盆椅，經討論分析加上老師指導，決定將可以重複使用的便盆椅外掛在病床，節省成本又符合使用慣性。團隊去年開始籌備，從畫平面圖就挫折不斷，修改多次才定案，進行3D列印也因設定問題而錯誤連連，靠著找出錯誤、解決問題，終於成功產出作品，獲得評審一致青睞。

機電三乙學生謝忠霖、施政葦與李宗鴻，藉由大自然的力量發電，成功研發「動力氣流回收發電系統」，在綠能科技組勇奪金牌。這套系統運轉半徑比傳統直立風扇小，葉片面積比較大，可提供較大的受風面積，使得有更快的轉速。