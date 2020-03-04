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自由車環台賽騎進屏東 騎過百公里山海美景

聯合報 / 記者翁禎霞/屏東縣即時報導
國際自由車環台公路大賽今天進入屏東縣，上午9時從屏東縣政府出發，全程174.3公里，是今年環台賽距離最長的一役。記者翁禎霞／攝影
國際自由車環台公路大賽今天進入屏東縣，上午9時從屏東縣政府出發，全程174.3公里，是今年環台賽距離最長的一役。記者翁禎霞／攝影

國際自由車環台公路大賽今天進入屏東縣，上午9時從屏東縣政府出發，全程174.3公里，是今年環台賽距離最長的一役，涵蓋屏東縣的山海美景，總計有17支國內外職業車隊、近百位菁英選手參賽。

國際自由車環台賽是於3月1日至5日舉行，全程總計有5站共同參與賽事，包括台北市、桃園市、屏東縣及高雄市站，屏東縣為第4站，選手從屏東市出發後，途經潮州、枋寮至車城折返。

屏東縣政府今天上午特別準備了具原住民特色的「皮雕壁飾」送給前站優勝選手，期待每位選手都能得到深深的祝福，縣府秘書長邱黃肇崇也期勉參賽選手在屏東站，感受專屬南台灣的風光美景。

今年環台賽共有來自全球的17支菁英車隊中，層級最高的是西班牙布爾格隊和法國尼伯車隊這兩支洲際職業車隊，是僅次於世界一級車隊（Pro Team）的世界二級車隊。

至於國人最關注的，則是中華隊的表現，今年同樣由取得2020東奧資格的台灣一哥馮俊凱領軍，帶領從全國公路錦標賽脫穎而出的中生代與新生代好手一同征戰環台賽。去年台北站的亞洲藍衫得主盧紹軒也一同參賽，將為中華隊力拼佳績。

國際自由車環台公路大賽今天進入屏東縣，上午9時從屏東縣政府出發，全程174.3公里，是今年環台賽距離最長的一役。記者翁禎霞／攝影
國際自由車環台公路大賽今天進入屏東縣，上午9時從屏東縣政府出發，全程174.3公里，是今年環台賽距離最長的一役。記者翁禎霞／攝影
屏東縣政府今天上午特別準備了具原住民特色的「皮雕壁飾」送給前站優勝選手，期待每位選手都能得到深深的祝福。記者翁禎霞／攝影
屏東縣政府今天上午特別準備了具原住民特色的「皮雕壁飾」送給前站優勝選手，期待每位選手都能得到深深的祝福。記者翁禎霞／攝影

屏東縣政府 菁英 原住民

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