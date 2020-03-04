自由車環台賽騎進屏東 騎過百公里山海美景

國際自由車環台公路大賽今天進入屏東縣，上午9時從屏東縣政府出發，全程174.3公里，是今年環台賽距離最長的一役，涵蓋屏東縣的山海美景，總計有17支國內外職業車隊、近百位菁英選手參賽。

國際自由車環台賽是於3月1日至5日舉行，全程總計有5站共同參與賽事，包括台北市、桃園市、屏東縣及高雄市站，屏東縣為第4站，選手從屏東市出發後，途經潮州、枋寮至車城折返。

屏東縣政府今天上午特別準備了具原住民特色的「皮雕壁飾」送給前站優勝選手，期待每位選手都能得到深深的祝福，縣府秘書長邱黃肇崇也期勉參賽選手在屏東站，感受專屬南台灣的風光美景。

今年環台賽共有來自全球的17支菁英車隊中，層級最高的是西班牙布爾格隊和法國尼伯車隊這兩支洲際職業車隊，是僅次於世界一級車隊（Pro Team）的世界二級車隊。