幸福高雄移居津貼 新年度取消產業別限制採積點評分制

高雄市勞工局從去年4月受理「幸福高雄移居津貼」申請，每月有1萬元的補助，最多補助12個月，108年度125個名額在短時間就滿額。今年度此業務移至青年局承辦，局長林鼎超表示，資格部分將會更為放寬，審核過程不再先排先贏，而是採取積點評分方式。

高雄市勞工局就業安全科長楊佩樺表示，去年「高雄市政府幸福高雄移居津貼」申請，必須是受雇於高雄市事業單位、並投保勞工保險的20至44歲青年，勞工保險月投保薪資等級為3萬6300元以上。且受雇的事業單位必須是為高雄市促進產業發展自治條例第3條規定的策略性產業，包括文化創意、會議展覽、觀光休閒、綠色能源、生物科技、國際物流、智慧電子、精緻農業、醫療照護產業等。

楊佩樺表示，去年申請非常踴躍，開放申請首日就有60多人報名。幸福高雄移居津貼是3個月發一次，主辦單位發放前也會稽查確認申請人是否在職。

林鼎超表示，今年度的幸福高雄移居津貼約在四月開放申請，細節還在修訂，名額與金額仍與去年相同。為了照顧更多勞工，將放寬資格無產業別限制，薪資級距也會有調整。過去都是先排先拿，但今年起會實施積點評分制，例如申請者若是有入戶、得獎等，可以加分，增加申請優勢。