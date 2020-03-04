高雄大社區防疫不分藍綠 聯手捐額溫槍補物資缺口
新冠肺炎來襲，防疫不分藍綠，高雄市大社區地方民代、區公所、里長及工業區廠商聯合購買額溫槍分贈內防疫物資不足的學校，保障孩童就學安全。
參與捐贈的人士包括高雄市議員張勝富、許慧玉、大社區長陳佑瑞、大社區里長聯誼會主席葉東火、各里里長與仁大工業區廠聯會代表，共聯合捐出28支額溫槍，協助區內額 (耳)溫槍不足的學校，補足防疫物資缺口。
區公所則另贈送30支額溫槍補足學校額溫槍不足的部分，減省學生進入校園時量體溫排隊的困擾，後續也將繼續採購額溫槍分配給各國中小學，讓每班都能具備一支額溫槍。
大社區長陳佑瑞表示，學校是群聚生活的環境，孩童對於病毒的抵抗能力較弱，希望學校能輔導學生勤洗手，避免觸摸眼鼻口，如有發燒、咳嗽等不適症狀也能主動通報並配合各項防疫措施。相關問題可洽免付費防災專線1922或0800-001922或衛生局防疫專線07_7230250。
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