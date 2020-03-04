高雄大社區防疫不分藍綠 聯手捐額溫槍補物資缺口

「吉仔花」是金門傳統技藝之一，又稱春仔花、繡線花，是用繡線、鐵線和紙板用手工纏繞組合而成的裝飾花，一般常在婚嫁吉慶時配戴，退休公務員林金豆近年來專研「吉仔花」創作，原來的小飾品，經過她的巧手，變成了美麗的盆栽與框畫，相當富有巧思。

2020-03-04 00:14