陳致中捐半月薪給高雄市小港醫院 為醫護打氣
面對新冠肺炎疫情和防疫，民進黨籍高雄市議員陳致中今天表示決定捐出半月薪丶約6萬3000元給小港醫院，為第一線醫療人員打氣。
陳致中今天透過臉書和line群組表示，肺炎肆虐、全民抗疫、共體時艱，醫護人員捍衛第一線，日以繼夜、戰戰兢兢，壓力真的很大！他的家人也有醫療從業者，更能感受他們的辛苦；他思忖民代除了減少跑攤防疫，是否還能做些什麼？
「所以我決定捐出半月薪約6萬3000元給守護我們在地健康的小港醫院，雖是杯水車薪、棉薄之力，但也盼為第一線醫療人員護國護民加油打氣！」他説，相信在政府與人民的攜手努力之下，台灣一定可以化險為夷、度過難關。
陳致中的議員選區是高雄市前鎮丶小港區。小港醫院是市立醫院，目前由高雄醫學大學附設醫院經營管理。
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