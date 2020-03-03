很晚才出門？ 韓國瑜交代每天行程滿檔

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今晚開直播。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜今晚開直播。圖／取自韓國瑜臉書

高雄市長韓國瑜今晚直播聊市政，並提到自己每天行程只有多跟非常多兩種，他大概都早上6點50起床準備出門，晚上回家常已經8點半到9點，有網友說他每天都很晚出門，「完全胡說八道、滿口胡說八道」。

韓國瑜今晚開直播約20分鐘，他說，一段時間沒有晚上開直播，有民眾反映希望他像過去一樣，直播跟大家聊聊，市府工作繁忙加上晚上應酬，因此到晚上9點半才開直播，跟大家聊一下。

小編問他，日前有網路節目跟拍他一整天，是否每天行程都那麼多？韓國瑜說，他的工作行程只有多跟非常多兩種，跟拍那天算多，還有比跟拍那天更多的。高雄市土地面積很大，要到處跑，還有各種活動應酬及要關切的事情，工作非常多要跑的單位、要拜訪單位也非常多。

小編說，有網友說他每天都很晚出門，韓國瑜笑了兩聲說，「完全胡說八道、滿口胡說八道」，他覺得黑韓產業鏈新聞太過份，已沒有辦法一一答覆，非常非常無聊。

韓國瑜說，他每天大概在早上6點50起床之後，換洗、吃早餐，大概7點45分到7點50分離開家，8點到8點5分上車，大概8點15分左右進辦公室，晚上回家時常已是晚上8點半到9點，一天在外面12小時左右。像現在就是把一整天忙完，晚上9點半開始跟大家直播聊天，「所以說黑韓產業鏈一天到晚說我很晚出門，我都不知道哪裡來的訊息」。

他說，前兩天有人說他早上10點多才出門，旁邊跟了一個隨扈，但明眼人都知道，那是國家安全局的人，根本不是高市警察局的，代表那是總統大選期間，有次他請假選總統，回來高雄，國安局的人陪他去早上10點鐘左右一個行程，「我是去跑總統大選的行程，來一個狸貓換太子、移花接木，故意拿這張照片來說我早上10點才出門，滿口胡說八道、一派胡言，說謊都不打草稿！」

韓國瑜說，政治工作是良心的工作，全力幫市民打拼是應盡的責任，有一天離開政壇，離開高雄市長這個位置，不要覺得遺憾，也不要覺得慚愧，盡可能幫市民做事，早上出門只是應該做的一件事情而已，他從來不去辯白，今天才正式跟大家說明。

韓國瑜也在直播提及高市府最早新冠肺炎防疫一級開設，並介紹市府推出的送大學生及警消公務員出國進修的滿天星計畫、計程車縮短計時收費時間等，及加強防治登革熱等市政作為。

韓國瑜 直播

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