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稻作肥料受疫情影響斷貨 美濃農會：有替代品可用
新冠肺炎影響肥料原物料供應，高雄美濃稻農約在半個月前開始買不到某單一品牌的系列肥料。美濃農會總幹事鍾清輝表示，這家肥料公司出產的肥料起初限量供應，現在則是全面缺貨，所幸南部插秧期已過，另農民可改以台肥公司出產的肥料當替代品，台肥今天派員到農會視察，並保證下半年會穩定供貨，農民無須擔心。
高雄美濃平原是南部重要產稻區，正值一期稻作成長期，部分農民在「追肥」時發現，特定品牌的1號、39號、43號肥料很難買，起初是限量供應，後來變成完全買不到，另發現台肥公司出產的替代肥料也沒有以前充裕。
農會總幹事鍾清輝指出，中部進入插秧期，肥料用量大導致市場供貨吃緊，近日農民反某肥料公司出產的肥料供貨不穩定，所幸台肥公司的肥料可取代，農民不會買不到肥料，台肥保證下半年供貨無虞。
農會推廣部長鍾雅倫表示，不同於其他縣市，市農會備有大型倉庫，且在農曆年前要求各農會備足肥料以因應年後需求，台肥公司也保證原料進口地不只中國大陸一處，現階段農會肥料供應無虞。
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