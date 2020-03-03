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黑鷹生還將領自述失事瞬間：殘破機殼裡虛實難辨的灰黑

高雄市對抗登革熱超前部署 上緊發條

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

新冠肺炎疫情尚未緩和，天氣回暖又可能招來登革熱，因應疫病可能交相夾擊，高雄市長韓國瑜二月中旬即率先向登革熱宣戰，超前部署，呼籲自己的高雄，自己救，明天並將再安排視察行程，了解防疫進度。

高雄市去年2月在前鎮區出現首例登革熱個案，全年發生58例本土個案，是前年的2倍，囊括3種病毒型，今年至今，高市已有4例境外移入案例，目前雖然新冠肺炎疫情炙熱，情勢緊繃，對登革熱疫情，仍未放鬆。

韓國瑜上月12日率各局處首長在三民區覆鼎金保安宮誓師，並在金獅湖市場示範消毒水泡製，向登革熱宣戰，將自三民區出發，再推進到前鎮、楠梓等其他熱點，並運用巡檢棒、高空車等設備巡查屋頂孳生源，防杜登革熱發生。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，衛生局會就過去疫情嚴重的三民區進行嚴謹的布局跟動員，針對過去一年來發生率較高的里別，要求全面清查列管高度風險場域，每周再動員相對人力做環境維護。另也會與環保局配合，對三民區轄內病媒蚊進行密度監測，逐周分析病源密度的高低，做為抗疫的參考。

登革熱 疫情 韓國瑜

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