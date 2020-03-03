快訊

黑鷹生還將領自述失事瞬間：殘破機殼裡虛實難辨的灰黑

高雄博訓中心身障班開訓 韓國瑜勉學員用技能翻轉命運

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（中）表揚108年委訓績優單位，感謝民間團體攜手開創多元職類，陪伴身心障礙朋友勇敢邁向職場。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（中）表揚108年委訓績優單位，感謝民間團體攜手開創多元職類，陪伴身心障礙朋友勇敢邁向職場。記者徐如宜／攝影

高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心今天舉行身心障礙者職業訓練班開訓，由市長韓國瑜主持，他勉勵學員努力學習，用專業技能翻轉自已的命運，創造成功就業的機會。15歲以上的身心障礙失業者，可以報名參與職訓，職訓期間免學費、享勞保、供午餐、領津貼、學技術、拚就業。

博訓本期訓練班共有3大職類課程，包括電腦資訊職類、創意設計職類及清潔洗車職類，今年報名踴躍，共吸引317名身障者報名，經甄試後招收103位學員。

韓國瑜表示，高雄市280萬人口中，有14萬身心障礙者，其中近4萬名是重度障礙者。關懷弱勢是市府的重要施政目標，勞工局博訓中心是全國唯一專責辦理身心障礙者職業訓練的公立機構，不但提供專業技術的培訓，更在訓後協助就業輔導。不論是身心障礙朋友想要就業，或有企業想要雇用身心障礙朋友，都可以向勞工局博訓中心洽詢，市府會派專人給予客製化的資源和協助。

開訓典禮中也表揚108年委訓績優單位，韓國瑜特別感謝各民間團體多年來與博訓中心攜手開創多元職類，陪伴身心障礙朋友勇敢邁向職場。

勞工局長王秋冬表示，參訓期間由「導師兼個案管理師搭配訓練師」一同輔導學員，上一期學員滿意度超過9成，訓後就業率達6成以上。博訓中心今年也開創新訓練職種，建構產訓合作模式，結合家樂福開辦創新職類產訓合作班「賣場倉儲理貨實務班」，客製化企業需求，招募合適人力，透過職訓加強專業培訓，增加身障者的進用機會。博訓洽詢電話07-3214033。

高雄市長韓國瑜（左五）主持勞工局博訓中心身心障礙者職業訓練班開訓，勉勵學員努力學習，用專業技能翻轉自已的命運。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（左五）主持勞工局博訓中心身心障礙者職業訓練班開訓，勉勵學員努力學習，用專業技能翻轉自已的命運。記者徐如宜／攝影

韓國瑜 勞工局 身障者

延伸閱讀

蘇貞昌要柯文哲好好休息 韓國瑜：柯醫師出身責任感強

罷韓遭控送小蛋糕涉違法 黃捷：謝謝韓粉助攻

挨韓粉告違選罷法 高雄綠議員：對罷韓熱度添柴火

大甲媽百年南巡 韓國瑜迎駕

相關新聞

避免清明祭祖人多影響防疫 高雄市提早一星期開放祭拜

為了防疫，高雄市政府民政局將殯葬管理處今年的清明掃墓辦理時程提早一個星期，避免掃墓祭祖的人集中在清明假期那幾天，並籲請前...

高雄市對抗登革熱超前部署 上緊發條

新冠肺炎疫情尚未緩和，天氣回暖又可能招來登革熱，因應疫病可能交相夾擊，高雄市長韓國瑜二月中旬即率先向登革熱宣戰，超前部署...

高雄博訓中心身障班開訓 韓國瑜勉學員用技能翻轉命運

高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心今天舉行身心障礙者職業訓練班開訓，由市長韓國瑜主持，他勉勵學員努力學習，用專業技能翻轉自...

金門免費發送500份口罩 不到15分鐘搶光光

新冠肺炎台灣本島持續傳出確診案例，排隊買口罩幾乎成為全民運動，金門縣小英之友會秘書長王中聖偕同胞妹王球球兩人準備了約3千...

高薪、能助人 高雄4名年輕司機加入防疫小黃

新冠肺炎疫情持續升溫，高雄市防疫小黃本周上路，首批4名司機平均年齡約30歲，月薪約9萬元。有司機說，對防護措施有信心，有...

賴峰偉：暫停辦泳渡澎湖灣和龍舟賽 清明祭祖要戴口罩

為了防疫，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中指示，清明期間民眾進入生命紀念園區必須量體溫、載口罩，祭祀區移置戶外。防疫期間停...

鳥松國中防疫教室 陽台改造的

新冠肺炎疫情當道，不少學校關閉中央空調，教室改開窗戶保持空氣流通抗疫，高雄鳥松國中更絕，直接把教室搬到陽台，變身為戶外通風的學習空間，饒富創意的「防疫教室」，不但可以上課還能賞鳥，學生興趣盎然。

高市防疫小黃找好4名司機 月薪9萬最快明天上工

新冠肺炎疫情持續升溫，繼台北市推「防疫車隊」後，高市府也推出防疫小黃，每名司機月薪9萬元，高市交通局長鄭永祥今說，已找好...

高雄建構遠距教學達學堂 未來遇災害停課立即上線教學

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜在防疫會議要求轄內學生受教權不得受到影響，並請教育局規畫全面架設遠距教學，未來遇...

注意！南橫天池路段一周兩天禁止通行 3月17日起實施

南橫公路高雄天池路段復通至今已吸引6萬人造訪，通車以來環境負荷量大，另考量天池以上道路仍有修復工程，公路總局決定讓南橫山...

高雄居家防疫市民3人申請急難救助 市府各濟助2千元

為了防疫，高雄市居家隔離、自我管理的有上千人，目前有3人申請急難救助，高雄市政府社會局和相關區公所依規定各發給2000元...

高雄鐵道文化園區風箏線傷人 立牌警示並禁止販售風箏

高雄市民眾日前騎車經過鐵道文化園區道路，被風箏線劃傷喉部，留下長約8公分的傷口。高雄市文化局主任祕書劉秀英表示，對此事表...

熱門新聞

疫情衝擊餐廳生意慘 房東主動開口免收房租一片讚揚聲

「學姊」黃瀞瑩18歲嫩照曝光 網友暴動：又戀愛了

蘭嶼小七買酒精不見排隊的人？店員講完秒懂：請看地板

注意！南橫天池路段一周兩天禁止通行 3月17日起實施

3年慨捐320萬還不夠 「達成」贈車再助偏鄉社工

大甲媽遶境延期 信徒發起319齊步走帶香旗揪團遶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。