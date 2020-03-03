高雄博訓中心身障班開訓 韓國瑜勉學員用技能翻轉命運

高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心今天舉行身心障礙者職業訓練班開訓，由市長韓國瑜主持，他勉勵學員努力學習，用專業技能翻轉自已的命運，創造成功就業的機會。15歲以上的身心障礙失業者，可以報名參與職訓，職訓期間免學費、享勞保、供午餐、領津貼、學技術、拚就業。

博訓本期訓練班共有3大職類課程，包括電腦資訊職類、創意設計職類及清潔洗車職類，今年報名踴躍，共吸引317名身障者報名，經甄試後招收103位學員。

韓國瑜表示，高雄市280萬人口中，有14萬身心障礙者，其中近4萬名是重度障礙者。關懷弱勢是市府的重要施政目標，勞工局博訓中心是全國唯一專責辦理身心障礙者職業訓練的公立機構，不但提供專業技術的培訓，更在訓後協助就業輔導。不論是身心障礙朋友想要就業，或有企業想要雇用身心障礙朋友，都可以向勞工局博訓中心洽詢，市府會派專人給予客製化的資源和協助。

開訓典禮中也表揚108年委訓績優單位，韓國瑜特別感謝各民間團體多年來與博訓中心攜手開創多元職類，陪伴身心障礙朋友勇敢邁向職場。