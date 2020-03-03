金門免費發送500份口罩 不到15分鐘搶光光

新冠肺炎台灣本島持續傳出確診案例，排隊買口罩幾乎成為全民運動，金門縣小英之友會秘書長王中聖偕同胞妹王球球兩人準備了約3千份口罩，在今明兩日免費贈送口罩給鄉親，雖然今天表訂是下午1點發放，但不到12點就有民眾到場排隊，而500份口罩，在不到15分鐘，就全部發送完畢。

今天中午左右民生路上就出現民眾大排長龍，長長的排隊人潮還連綿了150公尺左右，原來是民眾排隊準備領免費口罩，看到大家頂著大太陽排隊，王中聖兄妹還貼心準備糖果分送給排隊的民眾。

下午1點鐘，王中聖兄妹準時發放口罩，不少拿到的民眾都相當開心，猛跟他說，謝謝，做了一件好事；還有人頻頻勸說他出來參選議員。

但因為民眾排隊太踴躍了，還有人來來回回重複領了2、3趟，王中聖兄妹準備的500份口罩，不到15分鐘就全部發完，有不少沒領到的人，忍不住在現場抱怨有人插隊、與很多人都重複領！

對此，王中聖表示，明天下午1點會在發送500份口罩，屆時會有更周延的作法，希望讓大家都可以領得到。

王中聖表示，此次武漢新冠肺炎疫情席捲全球，金門因為臨近大陸地區，讓金門的防疫工作備極艱辛，受災情影響，許多防疫物資還是有強化的空間與能量，這段時間看到許多商家與善心人士拋磚引玉捐贈物資協助公部門共同防疫，兄妹倆經過討論，也決定送口罩做公益，全家大大小小甚至利用228假期來包裝口罩。