避免清明祭祖人多影響防疫 高雄市提早一星期開放祭拜

為了防疫，高雄市政府民政局將殯葬管理處今年的清明掃墓辦理時程提早一個星期，避免掃墓祭祖的人集中在清明假期那幾天，並籲請前往納骨塔、生命紀念館祭拜的民眾要戴口罩，殯管處相關管理人員也會在入口處為民眾量額溫。

高雄市民政局長曹桓榮說，已要求各納骨塔管理人員3月28日、29日即在戶外擺上供桌供民眾祭祖，分散4月2日到4日的掃墓人潮；開放祭祖的這幾天，全市29座公立納骨塔每天上午7點至下午4點開放民眾祭祀，並提供10條線免費掃墓接駁專車，祭拜現場還有查詢服務、流動廁所、茶水、祭拜棚架、水袋及紙錢集中焚燒等多項便民措施。

今年受新冠肺炎疫情影響，內政部要求各縣市注意清明時節的防疫工作。曹桓榮表示，殯管處人員會在各塔的入口處為民眾量額溫，也請民眾進入室內時把口罩戴上。

高雄市還有土葬的公墓，殯管處將在清明節之前將公墓區的環境整理一番，讓掃墓的民眾安心掃墓。