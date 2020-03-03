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高薪、能助人 高雄4名年輕司機加入防疫小黃

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市推出防疫小黃，接送居家隔離或檢疫個案，出車前要著裝、清潔後才能上工，衛生局人員今示範防疫小黃的著裝。圖／高雄市交通局提供
高雄市推出防疫小黃，接送居家隔離或檢疫個案，出車前要著裝、清潔後才能上工，衛生局人員今示範防疫小黃的著裝。圖／高雄市交通局提供

新冠肺炎疫情持續升溫，高雄市防疫小黃本周上路，首批4名司機平均年齡約30歲，月薪約9萬元。有司機說，對防護措施有信心，有高薪資誘因，又能助人，覺得有意義。

交通局2月底時即研擬成立防疫車隊，邀衛生局及計程車業者、司機開會討論，昨防疫會議拍板定案，交通局表示，根據衛生局提出需求，防疫小黃編制分白班及小夜班，各2名司機，每人月薪約9萬元。

交通局長鄭永祥今受訪說，已找好4名正取、3名備取司機，未來再視需求看是否增加人力。非確診病患，但需要居家隔離或檢疫、有潛在風險的人，若需要運輸服務，就由防疫小黃協助，負責他們需要看病或從機場回來的運送。

防疫小黃提出車前須完成著裝、清潔才能前往載運，回來後卸下裝備、清潔後才能回家。成為防疫小黃後，就等於包車待命，接受衛生局派遣出車。

交通局運輸監理科科長李啟清說，由於防疫小黃司機無法接其他客人，與司機討論後，決定給出固定一天3500元、月薪約9萬元的酬勞，今天開始教育訓練，最快明天、最慢這周末前簽約上路。

交通局轉述說，對於防疫小黃，一開始多數司機有顧慮，但召開說明會，幾次討論，並開出9萬月薪條件，才提高司機意願。交通局在有意願的司機中，挑選年輕司機，4名司機年齡約30歲左右，身體狀況佳。

防疫小黃司機多表示，因為疫情衝擊，在外跑車生意下滑，這份工作相對酬勞高，有誘因，且衛生局也保證給予完善防護措施，有錢賺，還可以幫助市府和有需要的民眾，也有意義，因此願意接下這份工作。

衛生局 疫情 新冠肺炎

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