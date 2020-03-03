議員憂運動競賽取消影響入學成績 雲縣府：視疫情停辦

雲林縣議會今天舉行臨時會，新冠肺炎疫情延燒，縣議員李明哲今天提到，許多賽事受疫情影響停辦或取消，恐怕影響學生未來入學成績；縣府教育處回應，賽事停辦與否都會視疫情決定。

李明哲說，學生運動代表隊養兵千日，就是希望在賽事中取得好成績，未來升學可為自己加分，但若取消賽事，學生沒有成績表現，屆時可能跟他人有落差。

他也提到，有些比賽也如期舉行，運動選手們如果到外縣市，縣府有沒有相關防疫措施，保障出賽學生健康。

縣府教育處長邱孝文回應，校園防疫部分，各級學校都有成立防疫小組，並透過通訊軟體等方式與家長說明溝通，開學前全校也都要進行消毒，包括教室、座椅與窗戶，並備妥「校園防疫五寶」-口罩、酒精、消毒水、額溫槍、洗手乳，師生進校前都要量體溫。

邱孝文說，從開學迄今，目前有62位學生發燒請假、2位到校後發燒返家、15位配合居家檢疫，校外人士進入學校都得登記並配戴口罩，上課期間則不開放入內。

邱指出，下個月在屏東有全中運、縣內也有全縣中小學運動會，目前因應防疫已經取消開幕典禮，選手入場前則會量體溫，並準備酒精讓所有人員消毒，接觸性競技如柔道、跆拳道，則研擬取消辦理。

他說，各項體育賽事多，會依目前疫情來評估是否停賽，若已經停辦的賽事，考量攸關學生成績，則會研擬延後再擇期舉辦。