賴峰偉：暫停辦泳渡澎湖灣和龍舟賽 清明祭祖要戴口罩

為了防疫，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中指示，清明期間民眾進入生命紀念園區必須量體溫、載口罩，祭祀區移置戶外。防疫期間停辦泳渡澎湖灣、端午節龍舟競賽等大型活動，植樹節縮小規模，母親節表揚大會延期，並呼籲民間團體、廟寺、教會響應停止大型室內聚會，也請各級首長、民代儘量減少跑攤、宴會，降低感染風險。

賴峰偉表示，考量清明節是重要傳統節日，為降低群聚感染，縣府將要求各鄉市納骨塔取消清明法會，並規畫入館動線，一律要求量體溫、戴口罩，並打開窗戶通風，戶外搭棚供民眾擺放祭品、祭祀。

澎湖縣政府表示，每年清明節，澎湖鄉親約有1萬人返鄉掃墓，但今年受「新冠肺炎」疫情影響，公衛專家擔憂大批民眾祭祖，可能擴大疫情流行。

賴峰偉說，清明節返鄉人潮比春節更多，建議鄉親可待疫情平穩後再擇期返鄉祭祖，緬懷先人，心誠則靈，澎湖祖先應能體諒縣府的防疫做法。

賴峰偉同時宣布，今年將停辦泳渡澎湖灣、端午節龍舟競賽等大型活動、植樹節縮小規模，母親節表揚大會延期，並呼籲各機關、團體、廟宇、教會響應，防疫期間，暫停交流、年會、聚餐、廟會、彌撒、禮拜等；尤其，各級首長、民代儘量減少跑攤、宴會，降低感染風險。