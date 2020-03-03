高市防疫小黃找好4名司機 月薪9萬最快明天上工

新冠肺炎疫情持續升溫，繼台北市推「防疫車隊」後，高市府也推出防疫小黃，每名司機月薪9萬元，高市交通局長鄭永祥今說，已找好4名正取、3名備取司機，未來再視需求看是否增加人力。4名司機最快明天、最慢這周內簽約上路。

交通局2月底時即研擬成立防疫車隊，邀衛生局及計程車業者、司機開會討論，昨防疫會議拍板定案，交通局表示，根據衛生局提出需求，防疫小黃編制分白班及小夜班，各2名司機，每人月薪約9萬元。

交通局長鄭永祥今在市政會議前受訪說，扣掉休息天數，上班天數約26天，一天酬勞3500元，月薪約9萬元，因為有居家隔離或檢疫的人需要運送服務，所以推出防疫小黃，上周開始找人，這周推動，司機已找好，4位正取、3位備取。

鄭永祥說，確診病患仍坐救護車，但需要居家隔離或檢疫，有潛在風險的人，若需要運輸服務，就推出防疫小黃協助，負責他們需要看病或從機場回來的運送。

鄭永祥說，日前把權利義務向司機說明後，一開始約報名80多人，再召開說明會及意願討論後，最後有4位正取、3位備取，未來再看後續居家檢疫跟隔離多寡，看是否調整司機數量。

他並指出，防疫小黃提供服務前，均先到衛生局設定的醫院救護站，做好車上清潔及防護措施、知識、教育訓練後上路，出車前並完成著裝、清潔才能載運，回來卸下裝備、清潔後才能回家，確保這樣的服務不會有太多風險。

交通局運輸監理科科長李啟清說，原本計畫給予司機基本薪資，另加計工作時數給予補貼，如果一天工作8小時，月薪可能超過9萬元，但如果工作時數不多，就不到9萬元，由於防疫小黃司機無法接其他客人，與司機討論後，決定給出固定一天3500元的酬勞，今天開始教育訓練，最快明天、最慢這周末前簽約上路。