高雄建構遠距教學達學堂 未來遇災害停課立即上線教學

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒,高雄市長韓國瑜在防疫會議要求轄內學生受教權不得受到影響,並請教育局規畫全面架設遠距教學,未來遇大型災害,學生被迫無法到校學習時,可立即上線。民權國小校長陳詠禎與教師王振茂,今天實際操作「達學堂」線上直播,學童模擬在家上課,測試學習效果。

高雄市「達學堂」http://drlive.kh.edu.tw/drlive/平台,是106年獲教育部教育雲專案補助,由高雄市打造結合直播、遊戲與數位學習的前瞻平台。平台以學生為學習主體,將自主學習、翻轉學習等其他不同策略融入教學,並且透過建置適合中小學學生學習的雲端互動型遊戲闖關模式,完善「達學堂」學習型態等創新學習競賽機制,搭配活動等推廣,提升學生學習自主行動力。108年更獲教育部肯定,在前瞻數位建設計畫中將達學堂直播模式推廣至全國。

教育局長吳榕峯表示,關於遠距教學規畫,萬一有學校停課,現正盤點現有教材,與三家出版社洽談將教材上網使用。並檢視學校網路資源及頻寬,如果學生住家無網路覆蓋,教育部正與電信公司商討,談妥後即可解決網路問題,並開放適當公務機關或學習地點,並責請學校支援學生網路設備。

「達學堂」平台目前已提供高雄市各校師生進行線上直播開課,平台上目前已有教學影片超過2350部,題庫超過1500題,防疫期間各校可使用平台召開班親會、晨會,另外透過使用平台,教師教材還可以共享,讓老師備課更便利。所有學生都可以上達學堂學習。

教師王振茂在達學堂線上直播上了一堂「 What's going on with our Hands?」學童們在別處透過網路聽課,即時互動。小朋友們說,如果真的不能去學校,利用線上教學也不錯,聽一遍不會,還可以重複聽,而且老師在線上好像比較和譪可親,沒有那麼兇啦。