高雄建構遠距教學達學堂 未來遇災害停課立即上線教學

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜在防疫會議要求轄內學生受教權不得受到影響，並請教育局規畫全面架設遠距教學，未來遇大型災害，學生被迫無法到校學習時，可立即上線。民權國小校長陳詠禎與教師王振茂，今天實際操作「達學堂」線上直播，學童模擬在家上課，測試學習效果。

高雄市「達學堂」http://drlive.kh.edu.tw/drlive/平台，是106年獲教育部教育雲專案補助，由高雄市打造結合直播、遊戲與數位學習的前瞻平台。平台以學生為學習主體，將自主學習、翻轉學習等其他不同策略融入教學，並且透過建置適合中小學學生學習的雲端互動型遊戲闖關模式，完善「達學堂」學習型態等創新學習競賽機制，搭配活動等推廣，提升學生學習自主行動力。108年更獲教育部肯定，在前瞻數位建設計畫中將達學堂直播模式推廣至全國。

教育局長吳榕峯表示，關於遠距教學規畫，萬一有學校停課，現正盤點現有教材，與三家出版社洽談將教材上網使用。並檢視學校網路資源及頻寬，如果學生住家無網路覆蓋，教育部正與電信公司商討，談妥後即可解決網路問題，並開放適當公務機關或學習地點，並責請學校支援學生網路設備。

「達學堂」平台目前已提供高雄市各校師生進行線上直播開課，平台上目前已有教學影片超過2350部，題庫超過1500題，防疫期間各校可使用平台召開班親會、晨會，另外透過使用平台，教師教材還可以共享，讓老師備課更便利。所有學生都可以上達學堂學習。

教師王振茂在達學堂線上直播上了一堂「 What's going on with our Hands？」學童們在別處透過網路聽課，即時互動。小朋友們說，如果真的不能去學校，利用線上教學也不錯，聽一遍不會，還可以重複聽，而且老師在線上好像比較和譪可親，沒有那麼兇啦。