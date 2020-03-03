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注意南橫天池「周休二日」禁止通行 3月17日起實施
南橫公路高雄天池路段復通至今已吸引6萬人造訪，通車以來環境負荷量大，另考量天池以上道路仍有修復工程，公路總局決定讓南橫山林「周休二日」，每周二與周四停止開放人車進入梅山口路段，3月17日起實施。
台20線南橫公路梅山口至天池路段在1月13日復通，每日上午8點至下午1點開放汽機車進入，不過須在下午3點前離開管制路段，禁止人車在山區過夜。
公路總局三區養護工程處表示，通車以來，平日通行的汽機車數量700輛，假日超過1000輛，多次假日高達1800百輛，天池復通後人車川流不息，同時帶來噪音與垃圾問題。最重要的是，人潮太多導致天池以上修復路段的機具、物料無法運送，嚴重延宕天池至埡口復建工程進度。
公路局指出，台20線（南橫公路）臨105便道梅山口至天池段自「109年3月17日起，每周二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入」，以利復建工程車上山運送大型物料。
甲仙工務段長陳正偉說，道路施工有固定節奏，周一與周五易受連假影響，周二與周四的人潮較少；若要讓南橫山林永續發展，有必要適時管制通行，日前已邀集甲仙、六龜、桃源等地商圈業者開會討論，居民有共識讓南橫山林適度休養生息。
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