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美疫情混亂！華盛頓州6死 安養中心的「病毒傳染陷阱」

醫生親到校園宣導 屏東仁愛國小小朋友：更安心了

聯合報 / 記者翁禎霞/屏東縣即時報導
疫情升溫，屏東基督教醫院與屏東市衛生所、仁愛國小合作，今天由9位住院醫生前進屏東仁愛國小，向學生們宣導正確的防疫知識。記者翁禎霞／攝影
疫情升溫，屏東基督教醫院與屏東市衛生所、仁愛國小合作，今天由9位住院醫生前進屏東仁愛國小，向學生們宣導正確的防疫知識。記者翁禎霞／攝影

疫情升溫，屏東基督教醫院與屏東市衛生所、仁愛國小合作，今天由9位住院醫生前進屏東仁愛國小，向學生們宣導正確的防疫知識，包括正確戴口罩及醫師還當場示範防護衣及防護面罩，看到醫護人員防護的過程，師生才知道第一線醫護人員的辛苦。

屏基表示，這9位分別來自成大醫院、奇美醫院、嘉義基督教醫院、高雄長庚醫院、高雄榮民總醫院、高醫畢業後第一年的住院醫師(PGY)，目前在屏基接受兩個月社區醫學訓練，認識並體驗基層醫療；參與社區醫療、整合性照護實務。

仁愛國小做為屏東縣國小防疫中心，開學前即積極落實各項防疫工作，開學後與屏基合作，今天安排畢業後第一年的住院醫師進入每一班教室，用一堂課的時間，傳授學生正確的防疫知識。

由於學校已停止大型集會，因此住院醫師們從上周開學後便進入仁愛國小依學校健康中心安排到各年級一班一班地宣導，內容包括認識新型冠狀病毒肺炎的傳染途徑、症狀及預防；正確洗手步驟、如何戴口罩等。

6年級的黃宥訸說，平常老師就有宣導一些防疫知識，今天透過醫生講解後更清楚，而且也更確定只要做好防護、勤洗手，就可以大大降低感染的機會。

疫情升溫，屏東基督教醫院與屏東市衛生所、仁愛國小合作，今天由9位住院醫生前進屏東仁愛國小，向學生們宣導正確的防疫知識。記者翁禎霞／攝影
疫情升溫，屏東基督教醫院與屏東市衛生所、仁愛國小合作，今天由9位住院醫生前進屏東仁愛國小，向學生們宣導正確的防疫知識。記者翁禎霞／攝影

屏東縣 醫師 醫護人員

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