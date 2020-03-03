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金門大學遠距教學 助中港澳生取得學分

中央社 / 金門縣3日電

國立金門大學校長陳建民今天表示，學校有120名中港澳學生因新冠肺炎疫情嚴峻無法到校，已陸續向學校申請安心就學方案中；學校將以遠距教學方式，協助學生取得應得的學分。

今天是大學院校開學第2天，鑑於2019冠狀病毒疾病尚未有減緩趨勢，陳建民在主任秘書蔡宗憲、學務長呂立鑫、教務長吳俊毅和總務長趙嘉裕等一級主管陪同下，檢視學校防疫措施。

金門大學共有4300多名學生，包括中港澳學生在內的境外生近200人。陳建民表示，已有120名左右中港澳學生陸續向學校申請安心就學，學校請各任教老師以錄影課程或是現場視訊方式，對無法到校上課的學生進行遠距教學，學校會盡全力協助學生順利取得這個學期所需學分。

陳建民表示，除了教室定時消毒，學生必須接受體溫量測和雙手消毒後才能進入教室上課外，學校鼓勵師生上下樓盡量走樓梯，既健身又可減少感染風險。不過，他說，學校在電梯消毒方面還是依照完整規範進行，電梯每天上午7時30分和下午1時30分消毒，按鈕貼有保護膜，隨時更換，電梯口並放置消毒水，方便師生進出消毒使用。

在陳建民視察下，校方工作人員今天示範電梯和走廊消毒，陳建民表示，學校每天都會消毒教室座椅，各系辦公室也會提供消毒設備，讓師生在離開學校時再消毒一次。

金大主秘蔡宗憲表示，開學首日有11名學生回報發燒或咳嗽，而待在家裡或到醫療院所接受診治。

電梯 金門 發燒

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