高雄國民黨4萬多黨員7日可補選黨主席 全市設17票所

國民黨主席補選暨中常委選舉將在這個星期六（3月7日）舉行，高雄市有4萬多名黨員有投票選黨主席的資格，市黨部在全市設17個投票所辦理投開票，高雄市長韓國瑜的黨籍在高雄，預計會在高雄市黨部的投票所投票。

國民黨高雄市黨部表示，全國具有票選黨主席資格的黨員有33萬多人，高雄市的黨員最多，有4萬940人，因此全市設了17個投票所，但由黨代表投票的中常委選舉，集中在高雄市黨部投票，其他的投票所就是選黨主席。

黨主席候選人郝龍斌、江啟臣都曾到高雄拜票，希望得到黨員支持。

高雄市國民黨人士估計這次投票率大概會偏低，一來是大選結束不久，許多黨員心情還未平復；二因新冠肺炎疫情影響，可能有些人不想出門；三是這次補選出來的主席任期只1年多，黨員對新主席的期許有限。

國民黨部指出，韓國瑜當高雄市黨部主委時，黨籍就遷到高雄，這次黨主席和中常委選舉，應在設於市黨部的投票所投票。