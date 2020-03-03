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罷韓遭控送小蛋糕涉違法 黃捷：謝謝韓粉助攻

中央社 / 高雄3日電

有民眾今天告發黃捷、邱俊憲和何權峰等3名高市議員，罷韓涉送巧克力小蛋糕，違反選罷法。黃捷回應，這樣只會讓罷免行動熱度更高，「只能說謝謝韓粉的助攻」。

「Wecare高雄」發起人尹立等人推動罷免高雄市長韓國瑜行動，支持韓國瑜的民眾曾於2月24日到高雄地檢署提告尹立等人，贈送「罷韓小蛋糕、口罩」等物品有對價關係，提告涉違反公職人員選舉罷免法。今天再追加提告邱俊憲、何權峰和黃捷。

邱俊憲表示，罷免權是公民權利，請提告者搞清楚，罷免絕非用物品和罷韓四君子提案鼓舞，就能成就逾50萬人的參與連署，請支持韓國瑜的民眾要搞清楚。

邱俊憲指出，提告是人民權利，提醒提告人勿弄巧成拙，以為可以拯救韓國瑜，搞錯問題癥結點。撕裂高雄社會造成紛亂的不是罷韓行動，而是韓國瑜和這些支持韓國瑜，較激進的韓粉們。

何權峰則說，情人節當天，罷韓總部送給站路口的議員每人一個巧克力，在場人士僅知道是情人節應景活動，卻被放大解讀，甚至還提出告訴，實在是莫名其妙。這些無理取鬧的人究竟是要幫韓國瑜脫罪，還是想轉移罷免連署火熱的焦點。

黃捷表示，韓國瑜從總統大選後就開始低調，也盡量避免回應媒體、減少失言，希望讓市民淡忘罷免，可以理解韓粉們護主心切，只好在這種時候跳出來，但到處樹敵只是在扯後腿，正好提醒市民「罷韓」仍在進行，得趕快簽連署書。

黃捷強調，這樣不實的提告只會為罷免行動增添柴火，讓熱度更高，火燒得更旺，對韓國瑜來說百害而無一利，只能說謝謝韓粉的助攻。

罷韓第2階段連署書已逾50萬份，罷韓團體表示，預計第2階段連署書將於3月中旬送交高雄市選委會，依選罷法規定，要在40天內完成查核罷免案；高市選委會若公告罷免2階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票，預估罷免投票日期將在6月24日或6月27日之間。

高雄市公民數約228萬人，依據選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署；第3階段投票，同意罷免票數須多於不同意罷免，且同意票數須達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

韓國瑜 罷免 罷韓

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