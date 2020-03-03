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高雄居家防疫市民3人申請急難救助 市府各濟助2千元
為了防疫，高雄市居家隔離、自我管理的有上千人，目前有3人申請急難救助，高雄市政府社會局和相關區公所依規定各發給2000元的急難救助金。
高雄市政府以急難救助辦法第6條為本，幫助必須隔離或居家自我管理14天的市民。此條文內容為：「其他因遭遇重大變故，致生活陷於困境，經訪視評估，認定確有救助需要： 1. 低收入戶補助4,000元； 2. 中低收入戶補助3,000元； 3. 比照本市中低收入老人生活津貼標準.....等資格者補助2,000元。」
高雄市社會局和受理申請的兩個區公所表示，到目前有3位居家自我管理的市民表示因為不能外出工作，生活發生困難，需要幫助；申請的市民不是低收入戶，也不是中低收入戶，所以各補助2000元。
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