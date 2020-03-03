高雄鐵道文化園區風箏線傷人 立牌警示並禁止販售風箏

高雄市民眾日前騎車經過鐵道文化園區道路，被風箏線劃傷喉部，留下長約8公分的傷口。高雄市文化局主任祕書劉秀英表示，對此事表達遺憾，將在園區立警示牌提醒民眾放風箏時不要靠近馬路，確保個人及其他民眾安全，並請警方加強取締勿在園區附近違法販售風箏。

受傷民眾也向市長信箱投訴，指2月中旬行經鐵道文化園區旁道路時，突然被一條風箏斷線割傷頸部，還好未受重傷，只要再深一些，後果不堪設想。他想找出肇禍的民眾，但當天園區有許多人在放風箏。

高雄市鐵道文化園區假日有許多民眾到這裡休憩，因為園區廣闊，很多親子在這裡放風箏、奔跑、野餐。空中的風箏也吸引民眾佇足欣賞。

受傷民眾也向主管機關文化局駁二營運中心反映，希望要求賠償。但駁二營運中心表示，因事發地點並不在園區，也不是駁二舉辦的活動，無法歸責園區，要賠償可能有困難。

劉秀英表示，對於民眾行經鐵道園區週邊馬路遭斷裂風箏線割傷一事，文化局深感遺憾，針對民眾在園區內施放風箏部份，未來將設置警告牌，勸導民眾勿靠近周邊道路放風箏。文化局也會協同警方加強取締在園區周邊販售風箏的非法攤販，以避免類似事件發生。