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避免白牌車成防疫漏洞 高市加強擴大取締

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
避免白牌車成防疫漏洞，高市加強擴大取締。圖／高市交通局提供
避免白牌車成防疫漏洞，高市加強擴大取締。圖／高市交通局提供

新冠肺炎疫情日益升溫，為避免白牌車成為防疫漏洞，高雄市政府交通局表示，即日起與高雄市區監理所及高雄區監理所加強擴大取締白牌車，呼籲民眾搭乘計程車應選合法計程車。

交通局表示，交通局平時與轄內監理所、警察單位不定期辦理違規計程車及白牌車聯合稽查作業，針對違規檢舉頻繁地點進行稽查，肺炎疫情流行期間，更將針對機場、火車站、高鐵站等大眾運輸場站周邊加強稽查工作。

交通局指出，依據公路法第77條第2項規定，未依規定申請核准，而經營汽車或電車運輸業者，得依其違反情節輕重，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，並勒令歇業，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照。

交通局說，合法計程車駕駛領有合格營業執照，也有保險。疫情期間也替合法計程車業者爭取防疫物資的配給，有搭乘需求的民眾應選合法計程車業者，以保護自身權益及安全。

計程車 疫情 新冠肺炎

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