聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020國際自由車環台賽高雄壓軸站 5日18行政區交通管制

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
2020國際自由車環台賽壓軸高雄站，3月5日行經高雄市18個行政區。圖／中華民國自由車協會提供
2020國際自由車環台賽壓軸高雄站，3月5日行經高雄市18個行政區。圖／中華民國自由車協會提供

亞洲自由車指標性賽事「2020國際自由車環台大賽」，壓軸站賽事3月5日在高雄市登場。高雄將進行運動賽事史上最大交通管制範圍，賽事所經賽道將逐區進行階段性路段管制，涵括18個行政區，全長128.47公里。

主辦單位表示，17支國際自由車隊、近百名競賽選手，3月5日上午9點20分從鹽埕區中正四路228和平紀念公園出發，同時也是賽事終點站，途經高雄市18個行政區。賽事進行全程直播，且由歐洲體育台進行國際轉播，競賽期間比賽選手往往時速超過40公里，市府與中華民國自由車協會因應規畫道路管制，確保民眾安全無虞。

為兼顧賽事品質及市民行人通行安全，管制路段將依車隊行經速度分階段管制各路段，其中無分隔島路段將採「雙向交通管制」，有分隔島路段則採「順向進行管制」；而預警車抵達時將全面進行交管，競賽車隊殿後警車通過後，工作人員將立即撤除管制器材，並解除交通管制。

道路管制時間資訊如下：

一、鹽埕區：起終點中正四路(大勇路至河東路段) 3月4日晚上10時至3月5日下午5時； 3月5日競賽路段上午9時10分至9時45分。

二、前金區、新興區、苓雅區：3月5日上午9時10分至9時45分。

三、鳳山區、大寮區：3月5日上午9時20分至9時55分。

四、大樹區、旗山區、美濃區、茂林區：3月5日上午9時至11時20分。

五、田寮區、阿蓮區：3月5日上午10時至11時55分。

六、岡山區、橋頭區：3月5日上午11時至12時15分。

七、楠梓區、左營區、鼓山區、三民區：3月5日上午11時30分至12時35分。

2020國際自由車環台賽第五站競賽路線，以鹽埕區228和平紀念公園為起、終點，行經18個行政區。由愛河二二八和平紀念公園－中正四路－中正三路－中正二路－中正一路－通過中正交流道口－三多一路－國泰路二段－國泰路一段－維武路－中山東路(1 戊)－鳳屏一路(台1)－鳳屏二路(台1)－九和路(台29)－九大路－竹寮路－中正一路－中興北路－溪埔路－興田路－旗南三路(台29)－佛陀紀念館－統領路－旗南三路(台29)－旗南二路－旗楠一路－中華路(台28) －右轉延平一路(台28)－延平二路－中興路－左轉成功路(高140)－右轉美中路(縣181)－中正路一段－左轉泰安路－右轉美興街。

月光山隧道－左轉清水路(台29)－旗甲路四段(台29)－旗甲路三段－旗甲路二段左轉延平一路(台29/台3 共構)－右轉延平一路(台29)－右轉中華路(台28)－右轉中學路(台28)－樂和街(台28)－旗亭巷－鹿埔路－古亭路－西德路－崗北路(高139)－峰山路－旗山－古亭－田寮－阿蓮中正路(台28) －左轉仁愛路－右轉忠孝路(19 甲)－左轉中山路(19 甲)-復安路-田厝路-嘉峰路-嘉興路-成功路-右轉嘉興西陸橋(高28)－左轉岡山路(台1)－中山北路(台1)－中山南路－岡山南路－成功南路－右轉德民路－左轉外環西路－右轉左楠路(台17)－翠華路(不上中華路橋)－左轉明誠四路－右轉美術東二路-右轉同盟三路－河東路－右轉七賢路橋－七賢二路－七賢三路－左轉大公路－中正四路－愛河二二八和平紀念公園(終點)，全長128.47公里。

岡山 愛河 高雄市

延伸閱讀

新冠肺炎當道玉荷包園竟轉種鳳梨 高雄大樹農會急喊卡

高雄鐵路地下化擬移樹 愛樹人抗議

賴峰偉要求南海之星暫緩延航高雄 杜絕疫情入侵

自由車／創環台賽最佳成績 馮俊凱披亞洲冠軍藍衫

相關新聞

新冠肺炎當道玉荷包園竟轉種鳳梨 高雄大樹農會急喊卡

鮮甜美味的玉荷包荔枝與鳳梨是高雄大樹區兩大名產，但去年玉荷包著果率奇低，不少農友血本無歸，已悄然砍除轉作鳳梨，以致與鳳梨...

2020國際自由車環台賽高雄壓軸站 5日18行政區交通管制

亞洲自由車指標性賽事「2020國際自由車環台大賽」，壓軸站賽事3月5日在高雄市登場。高雄將進行運動賽事史上最大交通管制範...

高屏大橋施工事故多 已27件

高屏大橋機車道拓寬工程自去年12月初施工以來，已發生27件事故，包含3件死亡車禍，立委鍾佳濱與周春米服務處等單位昨天會同相關單位會勘，決定多管齊下改善，除要求盡速完工外，高屏兩縣市警方將合作加強巡邏，提高見警率，也提醒民眾減速慢行。

大甲媽百年南巡 韓國瑜迎駕

受新冠肺炎疫情影響，台中大甲鎮瀾宮遶境延期，但大甲媽百年南巡仍照常舉行，2月中旬大甲媽到高雄與五甲龍成宮媽祖在鳳山遶境1個月，昨到鳳山市府附近的港口慈濟宮，市長韓國瑜前往迎駕及參香，未揹駕及致詞。

高雄鐵路地下化擬移樹 愛樹人抗議

「高雄市鐵路地下化園道開闢工程左營計畫」崇德路至中華一路區段，近期護樹團體發現有150棵大樹被貼標示，疑似要移植、砍除，發起護樹連署。高雄市水利局昨天澄清，植栽計畫仍在審查，將召開說明會，傾聽各界的建議再進行工程。

努力終有成 台東獲50萬以下人口縣市閱讀績優城市冠軍

教育部今天公布108年全國各縣市「整體閱讀力表現績優城市」 ，台東縣奪得縣市人口50萬以下組第一名，因同組縣市9個，台東...

防疫小黃 高市最快本周啟動

新冠肺炎疫情方興未艾，繼台北市「防疫車隊」後，高雄市府昨也拍板跟進推防疫小黃，目前計畫分白班及小夜班，各編制2名司機，每名司機月薪9萬元，高風險但也高收入。交通局表示，經招募及教育訓練後，最快可望本周就能啟動。

金門春季限定！烈嶼南山頭綠石槽現蹤吸引民眾搶拍

金門春季必拍的美景~烈嶼南山頭綠石槽，最近又現身囉，吸引不少民眾前往欣賞與搶拍，烈嶼生態觀察家洪清漳表示，南山頭有獨特的...

「一條根」品質高且獨特 澎湖縣長賴峰偉促全力發展

俗稱「一條根」的澎湖大豆，富含大豆異黃酮，頗具發展特色，澎湖縣長賴峰偉今在縣務會議上，希望農漁局計畫性輔導農民種植，擴大...

高市將推防疫小黃 月薪據知9萬高收入高風險

新冠肺炎疫情方興未艾，繼台北市「防疫車隊」後，高雄市今也拍板跟進，據了解，目前分白班及小夜班，各編制2名司機，月薪9萬，...

賴峰偉要求南海之星暫緩延航高雄 杜絕疫情入侵

澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議宣布，已要求暫停南海之星延航高雄，並責成旅遊處與光正6號船主協調，疫情期間一併暫緩延航。賴表...

高屏大橋施工以來 車禍高達27件死亡3人

高屏大橋機車道拓寬工程自去年12月初施工以來，已發生27件車禍，3件死亡車禍，立委鍾佳濱服務處與周春米服務處等單位今天下...

熱門新聞

影／釣蝦場池子有多深？ 新北市府拆違建給你看

影／沈睡大白熊被寫「台灣228」 作者痛心「難以理解」

「罔腰尬鳳梨」與嘉市議員做公益 捐乾洗手液3千瓶

「學姊」黃瀞瑩18歲嫩照曝光 網友暴動：又戀愛了

捷運延伸彰化東區未被採納 彰化市長：代表放棄彰化

影／「出火」淪為燒烤遊樂場 恆春居民看了火大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。