2020國際自由車環台賽高雄壓軸站 5日18行政區交通管制

亞洲自由車指標性賽事「2020國際自由車環台大賽」，壓軸站賽事3月5日在高雄市登場。高雄將進行運動賽事史上最大交通管制範圍，賽事所經賽道將逐區進行階段性路段管制，涵括18個行政區，全長128.47公里。

主辦單位表示，17支國際自由車隊、近百名競賽選手，3月5日上午9點20分從鹽埕區中正四路228和平紀念公園出發，同時也是賽事終點站，途經高雄市18個行政區。賽事進行全程直播，且由歐洲體育台進行國際轉播，競賽期間比賽選手往往時速超過40公里，市府與中華民國自由車協會因應規畫道路管制，確保民眾安全無虞。

為兼顧賽事品質及市民行人通行安全，管制路段將依車隊行經速度分階段管制各路段，其中無分隔島路段將採「雙向交通管制」，有分隔島路段則採「順向進行管制」；而預警車抵達時將全面進行交管，競賽車隊殿後警車通過後，工作人員將立即撤除管制器材，並解除交通管制。

道路管制時間資訊如下：

一、鹽埕區：起終點中正四路(大勇路至河東路段) 3月4日晚上10時至3月5日下午5時； 3月5日競賽路段上午9時10分至9時45分。

二、前金區、新興區、苓雅區：3月5日上午9時10分至9時45分。

三、鳳山區、大寮區：3月5日上午9時20分至9時55分。

四、大樹區、旗山區、美濃區、茂林區：3月5日上午9時至11時20分。

五、田寮區、阿蓮區：3月5日上午10時至11時55分。

六、岡山區、橋頭區：3月5日上午11時至12時15分。

七、楠梓區、左營區、鼓山區、三民區：3月5日上午11時30分至12時35分。

2020國際自由車環台賽第五站競賽路線，以鹽埕區228和平紀念公園為起、終點，行經18個行政區。由愛河二二八和平紀念公園－中正四路－中正三路－中正二路－中正一路－通過中正交流道口－三多一路－國泰路二段－國泰路一段－維武路－中山東路(1 戊)－鳳屏一路(台1)－鳳屏二路(台1)－九和路(台29)－九大路－竹寮路－中正一路－中興北路－溪埔路－興田路－旗南三路(台29)－佛陀紀念館－統領路－旗南三路(台29)－旗南二路－旗楠一路－中華路(台28) －右轉延平一路(台28)－延平二路－中興路－左轉成功路(高140)－右轉美中路(縣181)－中正路一段－左轉泰安路－右轉美興街。

月光山隧道－左轉清水路(台29)－旗甲路四段(台29)－旗甲路三段－旗甲路二段左轉延平一路(台29/台3 共構)－右轉延平一路(台29)－右轉中華路(台28)－右轉中學路(台28)－樂和街(台28)－旗亭巷－鹿埔路－古亭路－西德路－崗北路(高139)－峰山路－旗山－古亭－田寮－阿蓮中正路(台28) －左轉仁愛路－右轉忠孝路(19 甲)－左轉中山路(19 甲)-復安路-田厝路-嘉峰路-嘉興路-成功路-右轉嘉興西陸橋(高28)－左轉岡山路(台1)－中山北路(台1)－中山南路－岡山南路－成功南路－右轉德民路－左轉外環西路－右轉左楠路(台17)－翠華路(不上中華路橋)－左轉明誠四路－右轉美術東二路-右轉同盟三路－河東路－右轉七賢路橋－七賢二路－七賢三路－左轉大公路－中正四路－愛河二二八和平紀念公園(終點)，全長128.47公里。