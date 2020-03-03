新冠肺炎當道玉荷包園竟轉種鳳梨 高雄大樹農會急喊卡

鮮甜美味的玉荷包荔枝與鳳梨是高雄大樹區兩大名產，但去年玉荷包著果率奇低，不少農友血本無歸，已悄然砍除轉作鳳梨，以致與鳳梨種植面積互有消長；不過大樹區農會不樂見農友轉作鳳梨，造成鳳梨銷售壓力，最近新冠肺炎疫情發燒，鳳梨外銷受阻，農會已經「剉咧等」。

高雄大樹區金鑽鳳梨進入盛產期，卻遇上新冠肺炎，物流通路受挫，農民很憂心，日前尋求農委會協助，盼啟動收購機制，以防「萬一」。但有民眾發現，大樹區內不少玉荷包園今年都轉作鳳梨，而大樹區鳳梨外銷主力市場為中國大陸，現在疫情正熱，運銷難度增高，問題雪上加霜。

據高雄市農業局統計，近年大樹玉荷包種植面積約減少517.56公頃，鳳梨則增加近100公頃，農業局副局長王正一表示，荔枝面積確下降，但不一定全都轉作鳳梨。

「不鼓勵玉荷包農友都轉作鳳梨」，大樹區農會總幹事張清榮說，過去大樹區約種2000公頃黑葉荔枝，但賣不到好價錢，後來爭取農委會1公頃補助3萬，花3年更新為玉荷包品種，打出品牌後全台跟風，已經超量，因此3、4年前即鼓勵農友減產轉作，目前降到1800公頃左右。

他表示，玉荷包在國內市場的吞吐量有限，美國、香港、新加坡市場也都被大陸取代，僅剩檢疫嚴格的日本市場，每年還契作3、400噸，但仍屬「杯水車薪」，種愈多，若著果率也佳，產量過盛即會崩盤 ，所以必須轉作紓解。