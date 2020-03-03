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新冠肺炎當道玉荷包園竟轉種鳳梨 高雄大樹農會急喊卡

聯合報 / 記者王昭月楊濡嘉／高雄即時報導
高雄大樹鳳梨進入盛產，但碰上新冠肺炎疫情，大陸內銷通路受阻，農友很擔心。記者楊濡嘉／攝影
高雄大樹鳳梨進入盛產，但碰上新冠肺炎疫情，大陸內銷通路受阻，農友很擔心。記者楊濡嘉／攝影

鮮甜美味的玉荷包荔枝與鳳梨是高雄大樹區兩大名產，但去年玉荷包著果率奇低，不少農友血本無歸，已悄然砍除轉作鳳梨，以致與鳳梨種植面積互有消長；不過大樹區農會不樂見農友轉作鳳梨，造成鳳梨銷售壓力，最近新冠肺炎疫情發燒，鳳梨外銷受阻，農會已經「剉咧等」。

高雄大樹區金鑽鳳梨進入盛產期，卻遇上新冠肺炎，物流通路受挫，農民很憂心，日前尋求農委會協助，盼啟動收購機制，以防「萬一」。但有民眾發現，大樹區內不少玉荷包園今年都轉作鳳梨，而大樹區鳳梨外銷主力市場為中國大陸，現在疫情正熱，運銷難度增高，問題雪上加霜。

據高雄市農業局統計，近年大樹玉荷包種植面積約減少517.56公頃，鳳梨則增加近100公頃，農業局副局長王正一表示，荔枝面積確下降，但不一定全都轉作鳳梨。

「不鼓勵玉荷包農友都轉作鳳梨」，大樹區農會總幹事張清榮說，過去大樹區約種2000公頃黑葉荔枝，但賣不到好價錢，後來爭取農委會1公頃補助3萬，花3年更新為玉荷包品種，打出品牌後全台跟風，已經超量，因此3、4年前即鼓勵農友減產轉作，目前降到1800公頃左右。

他表示，玉荷包在國內市場的吞吐量有限，美國、香港、新加坡市場也都被大陸取代，僅剩檢疫嚴格的日本市場，每年還契作3、400噸，但仍屬「杯水車薪」，種愈多，若著果率也佳，產量過盛即會崩盤 ，所以必須轉作紓解。

不過大樹鳳梨，9成以大陸為外銷主力，現在遇上新冠肺炎內陸運輸有難度，也很擔心因為外銷受阻，導致內銷價格崩盤，目前中央已祭出外銷運費補貼以分流市場，加工品一公斤補貼3元，運輸補助2元，並責成內門及大樹二農會成立收購次級品平台，穩定國內價格。農會與貿易商也會積極拓展日本市場，避免過度集中大陸，增加風險。

高雄市農業局統計，高雄市玉荷包及鳳梨種植面積，近年互有消長。記者楊濡嘉／攝影
高雄市農業局統計，高雄市玉荷包及鳳梨種植面積，近年互有消長。記者楊濡嘉／攝影
高雄大樹區玉荷包已進入開花期，今年預估豐收。但農會仍不樂見玉荷包園為了減產而轉作鳳梨，造成鳳梨銷售壓力。記者楊濡嘉／攝影
高雄大樹區玉荷包已進入開花期，今年預估豐收。但農會仍不樂見玉荷包園為了減產而轉作鳳梨，造成鳳梨銷售壓力。記者楊濡嘉／攝影

鳳梨 新冠肺炎 疫情

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