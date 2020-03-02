努力終有成 台東獲50萬以下人口縣市閱讀績優城市冠軍

教育部今天公布108年全國各縣市「整體閱讀力表現績優城市」 ，台東縣奪得縣市人口50萬以下組第一名，因同組縣市9個，台東縣表現不僅從去年的同組第三名，一口氣進步到第一名，確實不容易，也顯示近年來台東縣推動閱讀有成。

全國各縣市「整體閱讀力表現績優城市」評比共分直轄市組、人口50萬以上縣市組及人口50萬以下縣市組；其中 「直轄市組」由首善之都台北市奪冠、縣市人口50萬以上組則由苗栗縣奪魁、縣市人口50萬以下組則由台東縣獲得第一名。

依據內政部人口統計資料顯示，全國22縣市中人口低於50萬的有台東縣、澎湖縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣及嘉義市、新竹市、基隆市。

另外，「每人到館次數」，直轄市由高雄市民9.76次居全國之冠；縣市部分則由台東縣4.96次領先。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣近年來致力圖書館軟硬體建設，從圖書館空間與設備優化，到服務品質與專業服務形象建立，進而改變對圖書館過往刻板的印象。